«Иволга 4.0»: еще девять новых электропоездов запустят в столице

Девять новых электропоездов серии «Иволга 4.0» поставили в столицу. Вскоре они выйдут на маршруты Московских центральных диаметров (МЦД).

«Мы продолжаем развивать МЦД по поручению Сергея Собянина. До конца 2024 года обновим подвижной состав на маршрутах дальнего пригорода на МЦД-3. Всего в этом году на диаметры планируем поставить более 20 новых поездов “Иволга 4.0”. На МЦД-4 завершим замену составов до конца 2025-го. Поездки пассажиров станут еще комфортнее и безопаснее», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Поезда серии «Иволга 4.0» разработаны специально для Московских центральных диаметров с учетом пожеланий пассажиров и оснащены всем необходимым для удобных поездок. Их главное отличие — третья дверь в промежуточных вагонах, что позволяет пассажирам быстрее заходить в состав и высаживаться из него.

Двери в серии поездов «Иволга» широкие (1400 миллиметров) — на 150 миллиметров больше, чем у поездов-аналогов. Между вагонами сквозной проход и нет тамбура — пассажиры беспрепятственно входят и перемещаются по составу.

Кроме того, изменились интерьер и экстерьер поезда. Функциональный дизайн новой «Иволги» создали вместе с пассажирами. Состав отличают серая обивка кресел и ежевичные подголовники.

Поезда оснащены многоуровневыми поручнями с теплым покрытием и мягкими подвесными ручками. В межвагонных переходах сделаны дополнительные поручни. Кроме того, для удобства пассажиров появились мягкие панели. На них можно опираться при проезде стоя.

В салонах поддерживается комфортная температура, а система адаптивного освещения подстраивается под время суток. Предусмотрены также устройства для зарядки гаджетов.

«Иволгу» производят на Тверском вагоностроительном заводе. Состав разработан российскими конструкторами и на 97 процентов собран из отечественных материалов.

За первый месяц курсирования по Московским центральным диаметрам поезда «Иволга 4.0» перевезли около 900 тысяч пассажиров и совершили более 800 рейсов.

