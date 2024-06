Заседание Правительства (2024 год, №17)

Source: MIL-OSI Russian Language News

1. О проекте поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №639663-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Проект поправок направлен на учёт замечаний и предложений, высказанных при рассмотрении законопроекта в Государственной Думе.

2. О выделении главным распорядителям средств федерального бюджета в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидий из федерального бюджета бюджету Оренбургской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной в результате прохождения весеннего паводка на территории Оренбургской области

Проект распоряжения направлен на предоставление дополнительной финансовой поддержки, позволит субъекту Российской Федерации профинансировать расходы на восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов благоустройства, автомобильных дорог, на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, на проведение аварийно-восстановительных работ на дамбе в г. Орске.

3. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона “О ветеранах„»

Законопроект направлен на предоставление статуса ветерана боевых действий лицам, направлявшимся для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, отработавшим установленный при направлении срок либо откомандированным досрочно по уважительным причинам.

4. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации “Об увековечении памяти погибших при защите Отечества„»

Законопроект направлен на совершенствование правовой базы по увековечению памяти военнослужащих, погибших при защите Отечества.

5. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 522 Градостроительного кодекса Российской Федерации»

Законопроект направлен на закрепление полномочий Правительства по установлению типовых условий договора о реконструкции, капитальном ремонте существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов капитального строительства.

6. О проекте поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №289603-8 «О внесении изменений в Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)„ и статью 16 Федерального закона “О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации„»

Проект поправок направлен на урегулирование отношений, связанных с банкротством застройщиков, в части установления правовых гарантий для отдельных категорий кредиторов при передаче имущества застройщика-банкрота ППК «Фонд развития территорий» или некоммерческой организации в организационно-правовой форме фонда, созданной субъектом Российской Федерации, для урегулирования обязательств застройщика перед гражданами – участниками долевого строительства либо в связи с осуществлением выплат возмещения гражданам, чьи требования включены в реестр требований участников строительства.

7. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации„»

Законопроект направлен на совершенствование порядка обеспечения жильём сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и таможенных органах.

8. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона “О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и признании утратившей силу части 7 статьи 34 Федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»„»

Законопроект направлен на совершенствование порядка проведения аукционов по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков.

9. О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Законопроект направлен на передачу отдельных полномочий Росприроднадзора в области охраны окружающей среды и природопользования ФСО России в отношении объектов органов государственной охраны.

10. О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (в части внесения изменений в Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации и Положение о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору)

Принятие проекта постановления будет способствовать более эффективному обеспечению ветеринарной безопасности территории Российской Федерации, а также обеспечит приведение полномочий Минсельхоза России и Россельхознадзора в соответствие с нормами законодательства.

11. О направлении Минвостокразвития России в 2024 году зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа

Проект распоряжения направлен на модернизацию социальной инфраструктуры и создание объектов инфраструктуры территорий опережающего развития.

12. О выделении Минздраву России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление гранта в форме субсидии Фонду поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра»

Проект распоряжения направлен на обеспечение деятельности фонда «Круг добра», созданного во исполнение указа Президента.

13. О выделении Минэкономразвития России и Минстрою России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления субсидии бюджету Республики Карелия в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2030 года»

Проектом распоряжения предусматривается выделение средств на реализацию мероприятий целевой программы по строительству больницы в Петрозаводске, хирургического корпуса больницы скорой медицинской помощи, а также на разработку проектной документации новых объектов в сферах жилищно-коммунального хозяйства, образования и культуры.

26 июня 2024 года

