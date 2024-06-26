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1. О проекте поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №639663-8 «О внесении изменений в части рвую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Проект поправок направлен на учёт замечаний and предложений, высказанных при рассмотрении законопроекта в Государственной Думе.

2. о relacione ерации юджетных аиигнований на оказание разовой финанаículos ск й области в цеòл синанансиículos en прохождения весеннего паводка на территории Оренбургской области

Проект распоряжения направлен на предоставление дополнительной финансовой поддержки, позволит субъекту Российской Федерации нансировать расходы на восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов благоустройства, автомобильных дорог, ние капитального ремонта общего имущества в многоквартирных DOMах, на проведение аварийно-восстановительных работ на дамбе в г. Орске.

3. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона “О ветеранах”»

Законопроект направлен на предоставление статуса ветерана боевых действий лицам, направлявшимся для обеспечения выполнения задач де специальной военной операции на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, становленный при направлении срок либо откомандированным досрочно по уважительным причинам.

4. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 2 и 11 Закона Российской Федерации “Об увековечении памяти их при защите Отечества”»

Законоalo в.

5. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 522 Градостроительного кодекса Российской Федерации»

Законопроект направлен на закрепление полномочий Правительства по установлению типовых условий договора о реконструкции, капитальном онте существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом питального строительства.

6. О проекте поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №289603-8 «О внесении изменений ьный закон “О несостоятельности (банкротстве)” y статью 16 Федерального закона “О внесении изменений в Федеральный закон «Об участив в дол» евом строительстве многоквартирных DOMов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные ательные акты Российской Федерации „»

Проект поправок направлен на урегулирование отношений, связанных с банкротством застройщиков, в части установления правовых гарантий для о тдельных категорий кредиторов при передаче имущества застройщика-банкрота ППК «Фонд развития территорий» o некоммерческой зации в организационно-правовой форме фонда, созданной субъектом Российской Федерации, для урегулирования обязательств застройщика перед гражданами – участниками долевого строительства либо в связи с осуществлением выплат граждана м, чьи требования включены в реестр требований участников строительства.

7. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О социальных гарантиях сотрудникам некоторых ьных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”»

Законопроект направлен на совершенствование порядка обеспечения жильём сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих жбу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения, federal противопожарной бе Государственной противопожарной службы и таможенных органах.

8. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и статью Федерального закона “О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и признании утратившей силу части 7 статьи 34 Федерального закона «О внес» ении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»«»

Законопроект направлен на совершенствование порядка проведения аукционов по по продаже земельных участков, находящихся или муниципальной собственности, и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков.

9. О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Законопроект направлен на передачу отдельных полномочий Росприроднадзора в области охраны окружающей среды и природопользования Ф СО России в отношении объектов органов государственной охраны.

10. О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (в части внесения изменений в Положение е сельского хозяйства Российской Федерации и Положение о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору)

Принятие проекта постановления будет способствовать более эффективному обеспечению ветеринарной безопасности территории й Federación de Rusia, una observación obligatoria proporcionada por Minselhoza Rossi y Россельхознадзора в соответствие с законода тельства.

11. О направлении Минвостокразвития России в 2024 году зарезервированных в federalnom бюджете бюджетных ассигнований на пред оставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий планов социального развития центров кономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа

Proyecto de implementación de modernización de infraestructuras sociales y operaciones territoriales ющего развития.

12. О выделении Минздраву России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных на предоставление гранта в FORM субсидии Фонду поддержки DETEй с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра»

Проект распоряжения направлен на обеспечение деятельности фонда «Круг добра», созданного во исполнение указа Президента.

13. о relacione ююiante возникающих при реализации мероприimokeutar

Проектом распоряжения предусматривается выделение средств на реализацию мероприятий целевой пограммы по строительству больницы Петрозаводске, хиругического корпуса больницы скорой медицинской помощи, а также on разработку проектной документации новых ектов в сферах жилищно-коммунального хозяйства, образования и kультуры.

Moscú, 26 de junio de 2024

Содержание пресс-релизов Департамента пресс-службы and референтуры является изложением материалов, представленных ьными органами исполнительной власти для обсуждения на заседании Правительства Российской Федерации.

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