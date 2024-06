Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Содержание пресс-релизов Департамента пресс-службы and референтуры является изложением материалов, представленных ьными органами исполнительной власти для обсуждения на заседании Правительства Российской Федерации.

Проектом распоряжения предусматривается выделение средств на реализацию мероприятий целевой пограммы по строительству больницы Петрозаводске, хиругического корпуса больницы скорой медицинской помощи, а также on разработку проектной документации новых ектов в сферах жилищно-коммунального хозяйства, образования и kультуры.

Проект поправок направлен на учёт замечаний and предложений, высказанных при рассмотрении законопроекта в Государственной Думе.