«Ее Музей, и Книга, и Портрет». Знакомимся с Надеждой Ладыгиной-Котс на тематической выставке

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В 1908 году с отличием окончившая Пензенскую женскую гимназию Надежда Ладыгина стала слушательницей Высших женских курсов в Москве, поступив на физико-математическое отделение. Там она познакомилась с профессором Александром Котсом — он читал лекции по дарвинизму и вел практические занятия по зоологии. Надежда выбрала курсы зоологического цикла, где обучалась у профессоров Николая Кольцова, Петра Сушкина и Сергея Четверикова.

Встреча с Котсом оказалась судьбоносной — в 1911 году он сделал Надежде Николаевне предложение. Александр Федорович был ей не только супругом, но и соратником, коллегой, единомышленником — еще в 1907-м он положил начало Дарвиновскому музею, которому все силы стала отдавать потом и его жена.

Ее книги

Вопросы поведения животных заинтересовали Надежду Ладыгину достаточно рано. В юности она хотела заниматься психиатрией (в своей биографии она отмечает, что думала поступать на соответствующее отделение медицинского института). Ее интерес к проблемам развития психики и поведения животных, тесно связанный с интересом к эволюционному учению и дарвинизму, проявился ярко. Надежда Николаевна хотела понять, на каком уровне развития психики животных появляется сознание. Тогда же ей в руки попала работа «Психика и жизнь» профессора Владимира Бехтерева — книга помогла окончательно определиться со сферой научных исследований.

В 1913-м Александр Федорович купил жене полуторагодовалого шимпанзе Иони — по ее же просьбе. Мечта иметь такую обезьяну появилась еще в ранней юности, когда в Пензу, родной город Надежды Николаевны, приезжал театр. На представлениях она обратила особенное внимание на взгляд животного и уловила в нем что-то похожее на человеческое. Исследования шимпанзе стали первыми в зоопсихологической лаборатории, основанной при музее в том же 1913 году.

«Я женат — и счастлив». Пять музейных историй о любящих супругах

Супруги поселили Иони в отдельной комнате и баловали, как ребенка, — своих детей у них еще не было. Шимпанзе получал лакомства, море нежности, ласки и любви. Сразу отказавшись от дрессуры, Надежда Николаевна входила в контакт с животными, никогда не прибегая в экспериментах к принуждению. Остается только догадываться, как во время политического и экономического кризиса в стране чета Котсов, экономя на продуктах для себя, покупала редкие и дорогие фрукты для Иони.

Однако он был не только домашним любимцем, но и объектом научного исследования. В течение двух с половиной лет Надежда Николаевна наблюдала и со всеми подробностями регистрировала поведение шимпанзе.

«…с утра до вечера, до поздней ночи продолжалось небывалое в истории науки непрерывное общение четы зоологов с их буйным озорным приемышем. Что же удивительного, если результаты оказались столь незаурядными, единственными в своем роде…» — вспоминал Александр Федорович.

Например, Надежда Ладыгина-Котс впервые применила в зоопсихологии метод «выбора на образец». Суть исследования заключается в том, что животному предлагают образец, а он должен выбрать из группы объектов аналогичный. Иони делал большие успехи: различал 13 плоских геометрических фигур и 10 объемных, 30 цветов, двух- и трехцветные сочетания. В своих опытах на шимпанзе ученая впервые доказала, что у приматов есть способность к обобщению и абстрагированию. На протяжении всей жизни она последовательно изучала эти и другие зачатки мышления у животных на разных экспериментальных моделях, рассматривая их как «предпосылки человеческого мышления».

«Надежда Ладыгина-Котс — исследователь международного масштаба. На выставке мы показываем научные записи из ее архива. Она провела более тысячи экспериментов, показавших, насколько близко поведение шимпанзе и ребенка в раннем возрасте», — рассказала Татьяна Кубасова, заместитель директора по научно-исследовательской работе Государственного Дарвиновского музея.

Иони скончался в 1916 году — это была огромная потеря для супругов. Все эксперименты с его участием, которые регистрировала Ладыгина-Котс, легли в основу научных трудов. В 1921 году был опубликован «Отчет зоопсихологической лаборатории», в 1923-м — «Исследование познавательных способностей шимпанзе», где подробно описано поведение и особенности психики детеныша шимпанзе (впервые в мировой науке). Оно получило высокую оценку ученых, в том числе за рубежом, резюме этого научного труда опубликовал французский психологический журнал в Париже в 1924 году.

Однако основным вкладом в мировую науку стала книга Ладыгиной-Котс «Дитя шимпанзе и дитя человека в их инстинктах, эмоциях, играх, привычках и выразительных движениях», вышедшая в 1935 году и переведенная на основные европейские языки. В 1925-м, когда у Котсов родился сын Рудольф, Надежда Николаевна провела детальное сравнение особенностей поведения шимпанзе и ребенка. Уже через пару часов после рождения сына молодая мать фиксировала поведение младенца в дневниковых записях. В результате после их многолетнего анализа, документированного сотнями фотографий, выполненных супругом, появился двухтомный труд. Главные выводы этой работы показали, что на фоне многостороннего внешнего сходства поведения человека и шимпанзе, их выразительных движений, проявления некоторых инстинктов, звуков, подражания, схожести двигательных игр имелось существенное различие в отношении качества эмоций и характера игр (особенно конструктивных игр человека).

«В то время как человеческое дитя совершает все процедуры, относящиеся к жизненному обиходу (например, к еде, питью, одеванию, умыванию, причесыванию), крайне поспешно и небрежно и всегда как бы стремится отделаться от них поскорее как от нудных и скучных занятий, — дитя шимпанзе ест, пьет, занимается самообследованием и самоочищением с величайшим вниманием, тщательностью и настороженностью», — писала ученая.

Ее музей

Надежда Николаевна не ограничивалась изучением психики антропоидов и других приматов. В сферу ее интересов входили поведение и инстинкты у позвоночных самых разных видов, не только млекопитающих, но и птиц. Почти два года, с 1922 по 1923-й, Александр Котс был директором Московского зоопарка. Это позволило его жене проводить исследования с местными обитателями: человекообразными обезьянами, волками, лебедями и многими другими животными.

С 1917 по 1920 год Надежда Ладыгина-Котс исследовала познавательные способности макаки-резуса по кличке Дэзи с использованием метода «проблемных клеток», разработанного американским зоопсихологом Робертом Йерксом. В ее эксперименте животному предлагалось отмыкать механизмы клетки, где лежала приманка. В отличие от оригинального метода, Надежда Николаевна использовала проблемную клетку не для запирания животного изнутри, а как вместилище для лакомства, которое животное могло достать, отомкнув снаружи клетки один из многочисленных хитроумных замков. Эти наблюдения за моторной деятельностью она обобщила в монографии «Приспособительные моторные навыки макака в условиях эксперимента» (1928).

Надежда Ладыгина-Котс провела в зоопсихологической лаборатории Дарвиновского музея ряд сравнительных исследований мышления нескольких видов птиц (врановых, попугаев). Она изучала различение птицами цветов и одновременно наблюдала за эмоциональными состояниями попугаев. В результате опытов выяснилось, что эти птицы различают семь основных цветов спектра, узнают промежуточные тона, близкие нюансы одного и того же цвета, двойные и тройные сочетания цветов, цветовые рисунки.

Значительную ценность научной работе с животными придают фотографии, сделанные супругом, съемки экспериментов на кинокамеру, многочисленные таблицы и рисунки, созданные художниками-анималистами Василием Ватагиным, Константином Флеровым, Вадимом Трофимовым и другими. Весь этот материал готовился не только для публикаций, но и для создания раздела экспозиции в будущем здании музея.

«Полученные результаты экспериментов легли в основу раздела экспозиции, посвященного психологии поведения, в частности зоопсихологии. Научная лаборатория Надежды Николаевны играла важнейшую роль в подборе экспозиционного материала», — отметила Татьяна Кубасова.

Ее портрет

Помимо прочего, Надежда Ладыгина-Котс была редкой красавицей. Сохранились ее снимки школьных лет, а также времен учебы на Московских высших женских курсах — они тоже представлены на выставке.

Героиня смотрит с фотографий, сделанных в разное время: юная и уже серьезная гимназистка, молодая исследовательница и влюбленная женщина, «лесная нимфа» в окрестностях реки Суры и муза супруга. Александр Котс использовал фотографию не только как инструмент для исследовательской работы, но для создания романтичных портретов жены. Это и строгая ученая с моделью Иони, и красавица в экзотических костюмах и интерьерах с приобретенными для музея редкостями, и любящая мать.

Советский психолог, доктор психологических наук Светлана Новоселова, которая у нее училась, вспоминала:

«Надежда Николаевна была настоящей красавицей с одухотворенным лицом, пышной волной прекрасных волос. В молодости и в зрелые годы она романтично одевалась, бывала в обществе. С годами внешний облик Надежды Николаевны становился строже, но простота, грация и особый стиль радушного, но дистанцированного обхождения великолепно воспитанной русской женщины конца XIX — начала XX века сохранились в ней до конца».

Выставка «Ее Музей, и Книга, и Портрет» работает до 14 июля.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI