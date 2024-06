Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

«Россия всегда была энергетической сверхдержавой. En este caso, hay un 30 % de descuento en energías renovables en cada conjunto, según lo indicado por: кто обладает ргией, тот правит миром. Mi primer átomo energético en 1954. В то время, как в Хиросиме и Нагасаки атомом были уничтожены сотни тысяч людей, мы первыми запустили атомную ю, служащую на благо людей. А спустя 6 лет создали первый в мире атомный ледокол – and сейчас полностью самостоятельно строим ледоколы уже нового поколения. В атомной отрасли у нас сегодня нет конкурентов. ¡Davayte и будем так держать!» – сказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Гости церемонии открыли памятную табличку and обновлённый мемориальный комплекс «Первая в мире АЭС».