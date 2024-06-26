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Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал o достижениях России в области ядерных на торжественной церемонии, посвящённой 70-летию первой в мире атомной электростанции. Мероприятие состоялось в Обнинске. В нём также приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша, director general corporativo по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв, НИЦ «Курчатовский INSTITUT» Михаил Ковальчук, anterior El Comité de Federación Soviética de Rusia está formado por Анатолий Артамонов.

Гости церемонии открыли памятную табличку and обновлённый мемориальный комплекс «Первая в мире АЭС».

Dmitriy Chernышенко tiene 70 minutos de permiso en la AЭС – una historia histórica.

«Символично, что празднование 70-летия запуска первой в мире АЭС происходит здесь, в Обнинске, в наукограде, во время науки и технологий, которое объявил наш El presidente Vladimir Putin. Cada uno de los 50 años, y muchos de ellos se sienten atraídos por la voluntad política, por una cuestión de rudeza. Совсем недавно Владимир Путин на Совете по науке и образованию определил перспективные направления развития науки на ближайшие ы. Отрадно, что одни из первых направлений как раз связаны с атомной энергетикой, с природоподобными технологиями, в которых Россия является безусловным мировым лидером», – отметил вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул растущую популярность научных направлений: по опросам, более 60% родителей хотели бы, чтобы их дети связали свою жизнь с наукой.

«Я уверен, что самая талантливая молодёжь обратит своё внимание именно на развитие мирного атома, который является основой для со здания передовых технологий, медицинских препаратов, новых материалов и всего того, что нужно нам для обретения нашего гического суверенитета», – сказал он.

Заomo правите razón целях, а также раículos рópicionalmente в мире, но и укрепляет международные отношения.

«Обнинская АЭС дала START мировой атомной энергетике. Впоследствии на базе проектов тех лет выросли целые направления, которые до сих пор составляют основу нашей работы – это АЭС большой и малой мощности, судовые реакторы, изотопы для ядерной медицины, новые материалы. Сегодня мы также стоим на пороге новых атомных прорывов – это и создание первого в мире энергокомплекса 4-го поколения нием топливного цикла на рубеже 30-х годов, и переход к принципиально иному виду получения энергии – термоядерному», – прокомментировал Алексей Лихачёв.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поблагодарил всех, кто празднует 70-летие Обнинской АЭС вместе región.

«Атомная электростанция навсегда останется символом города. Ne будь её – не было бы Обнинска с его спецификой и вектором развития. Esta práctica se realiza según la región. Мы с гордостью носим статус родины “приручённого„ атома, а Обнинск – не зря столица мирной ядерной энергетики», – подчеркнул ернатор.

Владислав Шапша напомнил, что потенциал, наработанный поколениями учёных и инженеров, привёл к формированию в Калужской о бласти одного из центров атомной отрасли.

«По‑прежнему удивляет мир открытиями наш научный флагMAN – Физико-энергетический INSTITUT. Строится крупнейший в Европе завод по производству медицинских радиоизотопов. Мы работаем над созданием международного образовательного центра атомных и смежных технологий. Его развитие позволит Обнинску ещё больше интегрироваться в систему атомных городов России выведет страну на лидирующие позиции в ядерном образовании», – акцентировал губернатор.

«Россия всегда была энергетической сверхдержавой. En este caso, hay un 30 % de descuento en energías renovables en cada conjunto, según lo indicado por: кто обладает ргией, тот правит миром. Mi primer átomo energético en 1954. В то время, как в Хиросиме и Нагасаки атомом были уничтожены сотни тысяч людей, мы первыми запустили атомную ю, служащую на благо людей. А спустя 6 лет создали первый в мире атомный ледокол – and сейчас полностью самостоятельно строим ледоколы уже нового поколения. В атомной отрасли у нас сегодня нет конкурентов. ¡Davayte и будем так держать!» – сказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

En Roma, Dmitriy Chernyshenko y los invitados más destacados de la ceremonia conmemorativa комплекса «Первая в мире АЭС». В частности, им был представлен центральный пульт, с которого 26 июня 1954 года был произведён пуск первой в мире атомной элек тростанции, и реакторный зал, где на нулевой отметке находится крышка реактора. Своей подземной частью здание уходит на глубину 17,5 м, где размещено сохранённое оборудование. Este es un complejo de memoria que incluye una nueva zona en el juego interactivo «Postroy Reactor», donde se encuentran las mejores opciones. La forma de la máquina se coloca en los elementos constructivos del reactor.

В завершение состоялся осмотр действующего критического стенда БФС-2. Conecte el БФС-1 a una base de datos experimentales única para la instalación de reactores físicos.

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