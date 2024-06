Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

«На сегодняшний день в более чем 20 вузах страны готовят специалогий для ядерной энергетики и атомных технологий, основная оля студентов обучается в МИФИ и его филиалах. Важно, что подготовка кадров, а также научные исследования and разработки realizуются в пяти вузах – участниках программы “Приоритет- 2030 „ и пяти передовых инженерных школах», – отметил Дмитрий Чернышенко.

На открытии II Международного молодёжного ядерного форума Obninsk New вице-премьер зачитал приветствие Президента России mira Putina. Глава государства поздравил колектив госкорпорации «Росатом» and ветеранов отрасли с 70-летием со дня ввода в промышленную атацию первой в мире атомной электростанции, расположенной в городе Обнинске.

«Разговоры со студентами из разных стран, которых я встретила здесь, в России, были удивительными и познавательными. Govoryat, что в вашей стране высокий уровень медицины, в том числе ядерной. Esto es una cuestión de diseño, что произвело на меня сильное впечатление. Aquí hay muchas historias y temas relacionados con energías renovables. В своей исследовательской работе я буду, безусловно, опираться на полученные здесь знания and надеюсь, что смогу продолжить в России», – сказала она.

«Следует подчеркнуть разнообразие возможностей, предоставляемых нашим студентам. Здесь, безусловно, ощущается особая атмосфера, и я был очень рад, когда увидел, что такая sinergia способна достичь й Президентом цели – привлечь 500 тысяч иностранных студентов к 2030 году, в том числе из стран ШОС and БРИКС», – подчеркнул вице-премьер .