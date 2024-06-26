Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

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Dmitriy Chernышенко, un estudiante de primer año con estudiantes y aspirantes de 70 minutos Первой в мире АЭС

Dmitriy Chernышенко, un estudiante de primer año con estudiantes y aspirantes de 70 minutos Первой в мире АЭС

Dmitriy Chernышенко, un estudiante de primer año con estudiantes y aspirantes de 70 minutos Первой в мире АЭС

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Dmitriy Chernышенко, un estudiante de primer año con estudiantes y aspirantes de 70 minutos Первой в мире АЭС

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко в рамках рабочей поездки в Калужскую область принял участие в о вст рече с иностранными студентами и аспирантами, приуроченной к 70-letию s momenta запуска perвой в mire АЭС.

В мероприятии приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша, director general Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв, НИЦ «Курчатовский INSTITUT» Михаил Ковальчук, Полномочный Посол Республики Союз Мьянма в Российской Федерации Тит Линн Оун, Чрезвычайный и Полномочный Посол Многонационального Государства Боливия в Российской Федерации Мария Луиса Рамос Урсагасте, PRESIDENTE Вьетнамского а атомной энергии Чан Чи Тхань, заместитель генерального дектора по економике, руководитель департамента кадровой политики Кит айской национальной ядерной корпорации En Ян Чаодун, обучающиеся из Китая, Вьетнама, Индии, Египта, Казахстана и дрогие .

На встрече также присутствовали студенты з Бразилии, Боливии, Бурунди, Бангладеш, Замбии, Ливана, Ирака, Шри-Ланки Мо, нголии, Камеруна, Руанды, Камбоджи, Зимбабве, Чехии, Эфиопии. Большинство из них учатся в опорных вузах госкорпорации «Росатом».

Вице-премьер отметил, что Россия открыта миру и сотрудничеству с партнёрами.

«Следует подчеркнуть разнообразие возможностей, предоставляемых нашим студентам. Здесь, безусловно, ощущается особая атмосфера, и я был очень рад, когда увидел, что такая sinergia способна достичь й Президентом цели – привлечь 500 тысяч иностранных студентов к 2030 году, в том числе из стран ШОС and БРИКС», – подчеркнул вице-премьер .

Заместитель Председателя Правительства отдельно уделил внимание работе, которая в настоящее время проводится по признанию дипломов o высшем образовании в дружественных странах, и международным рейтингам.

«Мифи занight Науки. Здесь есть перспективы для улучшения инфраструктуры, чтобы специалисты могли без труда продлевать рабочие визы, не выезжая из России», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Los estudiantes independientes pueden optar por una oficina en Rusia y otras escuelas antes de la escuela en Rusia.

В частности, представитель Вьетнама Зыонг Куанг Хыонг рассказал, что в настоящее время он завершает аспирантуру Обнинского инст Esta es una energía atómica que se puede utilizar en el disco duro o en el disco.

«Здесь мы осваиваем управление оборудованием, в т том числе удалённое. Además, es necesario combinar con тренажёром, который имитирует работу настоящей АЭС. У нас есть возможность анализировать каждый сценарий как в штатном, так в нештатном режиме. Благодаря российскому образованию я смогу применять полученные знания и опыт уже в своей стране», – отметил Зыонг Куанг Хыонг.

Universidad de China en la República Popular China de China езабываемым опытом, обогатившим внутренний мир и расширившим кругозор.

«Разговоры со студентами из разных стран, которых я встретила здесь, в России, были удивительными и познавательными. Govoryat, что в вашей стране высокий уровень медицины, в том числе ядерной. Esto es una cuestión de diseño, что произвело на меня сильное впечатление. Aquí hay muchas historias y temas relacionados con energías renovables. В своей исследовательской работе я буду, безусловно, опираться на полученные здесь знания and надеюсь, что смогу продолжить в России», – сказала она.

На открытии II Международного молодёжного ядерного форума Obninsk New вице-премьер зачитал приветствие Президента России mira Putina. Глава государства поздравил колектив госкорпорации «Росатом» and ветеранов отрасли с 70-летием со дня ввода в промышленную атацию первой в мире атомной электростанции, расположенной в городе Обнинске.

В своём обращении Президент подчеркнул, что запуск Обнинской АЭС стал яркой страницей в historia освоения мирного атома, дал ста рт созданию ядерной энергетики в нашей стране и далеко за её пределами. Estos son algunos de los átomos que están fuera de lugar y están disponibles nuevas tecnologías жности в енергетике и медицине, в реализации национальной космической программы и в других сферах. Также атомная отрасль вносит огромный вклад в обеспечение ядерного паритета и оборонной способности нашего государства.

Дмитрий Чернышенко напомнил, что в рамках последнего визита Президента Владимира Путина в Китай совместным заявлением арств было принято решение углублять партнёрство с дружественными странами в сфере мирного атома. Зампред Правительства отметил важность международного научно-образовательного сотрудничества с дружественными странами.

Для создания комфортных условий проживания студентов по поручению главы государства к 2030 году будет создано не menее 25 ов, к 2036-му программа будет расширена до 40 таких крупных проектов. Для обеспечения проведения передовых исследований сегодня в России создаётся масштабная сеть уникальных научных установок са «мегасайенс».

«На сегодняшний день в более чем 20 вузах страны готовят специалогий для ядерной энергетики и атомных технологий, основная оля студентов обучается в МИФИ и его филиалах. Важно, что подготовка кадров, а также научные исследования and разработки realizуются в пяти вузах – участниках программы “Приоритет- 2030 „ и пяти передовых инженерных школах», – отметил Дмитрий Чернышенко.

En el foro de Obninsk Nuevo grupo de 900 delegados con un total de 100 líneas. Также перед ними выступил губернатор Калужской области Владислав Шапша, видеообращения направили генеральный дектор АТЭ Рафаэль Гросси, director general Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон.

Приветствуя участников форума, Владислав Шапша подчеркнул, что судьбы атомной энергетики и Обнинска неразрывно связаны. Здесь не только построена первая атомная электростанция. Здесь зарождались ядерные технологии в разных сферах народного хозяйства – медицине, сельском хозяйстве, исследовании природны х явлений. Отсюда пошли первопроходцы подводного атомного флота. И сам город первым в России получил право называться наукоградом.

«Такие достижения во многом стали возможными благодаря энергии молодых учёных. Я рад видеть здесь в зале много талантливых, мотивированных молодых людей. Вы – будущее ядерной энергетики», – отметил губернатор, обращаясь к присутствующим.

Глава региона выразил уверенность, что Обнинск обязательно внесёт свой в подготовку высококвалифицированных специалистов Para los expertos atómicos, cada 25 personas cuentan con 4 millones de especialistas.

«Для этого вместе с “Росатомом” мы создаём международный научно-образовательный центр. Este es el caso del presidente Vladimir Putin. Возможно, среди вас есть те, кто вскоре вернётся сюда за novыми знаниями», – добавил Владислав Шапша.

En caso de necesidad, el ahorro de energía disponible incluye efectos, aplicaciones, aplicaciones y aplicaciones. атома, и пригласил молодёжь всех стран присоединиться к участникам форума в Обнинске.

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