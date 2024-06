Для выпускников состоялась процедура независимой оценки квалификации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – На практическом этапе

На автомобильно-дорожном факультете СПбГАСУ 24 и 25 июня состоялась процедура независимой оценки квалификации для выпускников направления подготовки бакалавриата 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство»).

СПбГАСУ третий год участвует в пилотном проекте по совмещению государственной итоговой аттестации и независимой оценки квалификации. Для этого в составе СПбГАСУ создан экзаменационный центр, входящий в состав Центра оценки квалификаций промышленного кластера «Союз “Автопром Северо-Запад”».

Инициативная группа выпускников проходила профессиональный экзамен на соответствие квалификации 31.00400.04 «Мастер ремонтной зоны по техническому обслуживанию, ремонту автотранспортных средств (АТС) и их компонентов» (6-й уровень квалификации). В качестве независимых приглашённых экспертов выступили представители Союза «Автопром Северо-Запад» и управляющие станциями технического обслуживания одного из партнёров союза и СПбГАСУ – федеральной сети СТО «ЕвроАвто».

В первый день выпускники прошли теоретический этап в виде тестирования. По его результатам к практической части были допущены 90% участников. С практическим этапом, которой проходил во второй день на базе учебного автосервиса в составе межкафедральной лаборатории учебной базы «Красное Село», справились все.

В итоге независимую оценку в этом году прошли 18 выпускников.

На практический этап в качестве наблюдателей были приглашены представители партнёров СПбГАСУ и Союза «Автопром Северо-Запад» – СПб ГУП «Пассажиравтотранс», Инженерного центра «АвтоВАЗ», недавно открытого в Санкт-Петербурге, Академии «ЕвроАвто». Перед практической частью профессионального экзамена состоялся круглый стол с их участием, где обсуждались вопросы развития кадрового потенциала автомобильной отрасли, дальнейшего сотрудничества и совершенствования сквозного проектного обучения.

В ходе мероприятия выпускники СПбГАСУ смогли продемонстрировать свои знания и навыки работодателям, а преподаватели вуза сделали выводы о том, какие коррективы необходимо внести в образовательные программы для повышения их практикоориентированности и соответствия актуальным требованиям. Представители отрасли убедились в высоком уровне подготовки в нашем университете и обсудили дальнейшее сотрудничество с ним.

В следующем учебном году проект ГИА-НОК планируется продолжить. В него войдут такие квалификации, как инженер по гарантии, инженер технического отдела автопредприятия и инженер-конструктор автотранспортных средств.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI