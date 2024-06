Source: MIL-OSI Russian Language News

Денис Мантуров встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Были затронуты вопросы реализации ключевых инвестиционных проектов, а также развития образования и науки в регионе.

В частности, обсуждалась возможность реализации проекта по производству в Мурманской области сырья для литийионных батарей. АО «Кольская ГМК» прорабатывает проект создания первого в России подобного производства.

Также Денис Мантуров и Андрей Чибис затронули вопрос создания в регионе судоремонтного предприятия кластерного типа. Этот проект позволит обеспечить судовладельцев Мурманской области качественным и современным судоремонтом полного цикла.

Первый вице-премьер и губернатор обсудили вопросы создания на базе Мурманского арктического университета кампуса мирового уровня и поддержки инициативы Федерального агентства морского и речного транспорта по вопросу строительства трёх учебно-производственных судов.

