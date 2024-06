ГУУ вошел в топ-50 рейтинга Forbes «Лучшие российские вузы — 2024»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России 2024 года.

Государственный университет управления занял 47 строчку, поднявшись на 13 пунктов с шестидесятого места, которое он занимал ранее.

Всего оценивалось 547 вузов, а анализ проводился по пяти параметрам: качество нетворкинга, репутация у работодателей, качество преподавания, международная репутация и фактор Forbes, т.е. сколько выпускников оказывались в российских списках Forbes или становились победителями проекта «30 до 30» 2024 года.

В рейтинге не учитывались филиалы, религиозные и военные вузы, а также учебные заведения, обучающие только по постдипломным программам.

При подсчетах были использованы данные мониторинга деятельности учреждений высшего образования, которые были подготовлены Минобрнауки РФ, результаты опроса лучших работодателей России и данные из открытых источников.

