ГУУ вошел в топ-10 рейтинга вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в сфере экономики и финансов

SuperJob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников 2018-2023 годов, занятых в сфере экономики и финансов. Государственный университет управления вошел в десятку лучших вузов со средней зарплатой выпускников на уровне 125 000 рублей, что на 15 000 выше показателей прошлого года.

На протяжении многих лет ГУУ неизменно остается в числе лидеров и по количеству выпускников, трудоустроившихся в Москве после окончания обучения. Теперь этот показатель равен 92%.

Прежней осталась и тройка лидеров рейтинга.

Первое место занимает МГИМО со средней заработной платой выпускников 180 000 рублей, которая выросла за год на 15 000 рублей. На второй строке расположился НИУ «ВШЭ», средняя зарплата выпускников которого выросла за год на 25 000 рублей и составила 175 000 рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров МГУ с показателем 160 000 рублей и приростом за год в размере 20 000 рублей.

Напомним, что в этом году ГУУ также улучшил свои позиции в рейтинге Forbes «Лучшие российские вузы – 2024» и RAEX-100.

