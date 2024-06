Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной становится инвестиционный портал. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: fotografías, documentación, условия и forma реализации. Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, рные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Es posible que la descarga de archivos no se realice en el hogar, ya que el proceso está en línea.

«Коммерческая недвижимость на первых этажах новостроек востребована у предпринимателей. Como resultado, estos objetos están relacionados con el negocio: en la aplicación móvil теки, revistas, cafés, puntos de venta y muchos medicamentos. Сейчас город предлагает пять таких помещений недалеко от станции метро “Кунцевская”. Их стоимость определится в ходе открытых аукционов, которые пройдут 23 июля and 13 аугуста», — рассказал Кирилл Пуртов.