Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

En 2024, hemos creado tres conjuntos de componentes para la comunidad. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Коммунарке формируется современный район с хорошей транспортной доступностью, жилыми домами, коммерческой недвижимостью и социальными объектами. En 2024, un gran número de inversores interesados ​​en centros de atención al cliente de 300 tres яч квадратных метров. Размер инвестиций в их строительство может составить около 25 millardov рублей», — проментировал Владимир Ефимов.

Участки предоставлены в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Estos inversores y empresarios deben estar seguros de sí mismos. МаИП — это значимые для Москвы проекты, которые направлены на infraestructura развитие городских территорий и увеличение ва рабочих мест.

«С инвесторами заключены договоры аренды земельных участков общей площадью почти 3,7 гектара. Los complejos complejos necesarios deben colocarse en el televisor. В зданиях могут разместиться офисы, отделения банков, кафе, рестораны и магазины», — отметил Министр Правительства Москвы, итель столичного Департамента городского имущества

Максим Гаман.

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