В питерской Вышке изучили предпринимательский потенциал российских студентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

GUESSS — крупный международный проект, который позволяет оценить интерес студентов к предпринимательству и факторы, влияющие на него. В 2023 году в проекте участвовали 57 стран, в том числе Россия, Аргентина, Индонезия и другие. Российскую команду в международном проекте представлял Центр стратегического предпринимательства Питерской Вышки под руководством Галины Широковой.

Особое внимание GUESSS уделяет карьерным предпочтениям студентов, отношению к предпринимательству, оценке университетской среды и влиянию семьи на интерес к своему бизнесу. Результаты этого исследования позволяют оценить заинтересованность молодежи в карьере предпринимателей и возможности, которые университетская среда предлагает студентам.

Исследование показало, что только 20 % студентов хотят стать предпринимателями сразу после выпуска из вуза, около 50 % из них изучают экономику и менеджмент и планируют открыть фирму в пределах двух лет после выпуска из университета. Наиболее привлекательными студентам кажутся сфера услуг, интеллектуальная деятельность и производство товаров.

Через пять лет предпринимательские намерения появляются у 41 % выпускников, что на 11 % выше показателя по международной выборке. По мнению исследователей, разрыв между намерением и действием может говорить о нехватке предпринимательских навыков и нежелании брать на себя риски, связанные с созданием бизнеса.

Недостаточный интерес к предпринимательству в университетской среде также сказывался на намерении молодых людей создать свой бизнес. По данным на 2023 год, стать предпринимателями сразу после университета хотят на 2,6 % меньше студентов по сравнению с 2021 годом. Свое дело во время учебы создавали только 12 % студентов.