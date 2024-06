В Москве заработала передвижная лаборатория для профориентации и развития карьеры «Профитрак»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве начала работу первая в России передвижная лаборатория профориентации и развития карьеры «Профитрак» центра «Профессии будущего». Отправной точкой ее маршрута станет одна из центральных площадок города — Парк Горького, где 28 июня московские школьники соберутся на выпускной. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Москва предлагает инновационные подходы и современные инструменты управления карьерой. Мы создали уникальный для города формат — передвижную лабораторию для профориентации и профессионального развития “Профитрак”. Он воплотил в себе самые эффективные и передовые сервисы кадрового центра “Профессии будущего”. Этим летом стильный фургон проедет по всем популярным локациям города и даст возможность выбрать свой профессиональный трек каждому, кто сейчас в поиске работы или задумывается о смене профессии, а также тем, кому только предстоит сделать выбор профессионального пути», — рассказала Анастасия Ракова.

С помощью передвижной лаборатории «Профитрак» москвичи смогут узнать о программах обучения и возможностях для трудоустройства в интерактивном формате, а старшеклассники — пройти профориентационное тестирование и выбрать подходящий колледж вместе с карьерными наставниками центра «Профессии будущего».

Внутри «Профитрака» каждый желающий сможет попробовать инновационные HR-сервисы. Например, с помощью VR-шлема можно погрузиться в мир профессий, среди которых сварщик, токарь, повар, медсестра и бариста. Музыкальный интерактивный сервис «В ритме профессий» даст возможность услышать, как звучат разные сферы. Специально для «Профитрака» создали 10 аудиопостановок. Они объединяют музыкальные треки, которые олицетворяют вакансии, и звуки, чаще всего звучащие на рабочих местах. Так, по мнению диджеев, работа в сфере ИТ звучит как джаз.

Каждые выходные «Профитрак» можно будет найти в разных частях города: на ВДНХ, стадионе «Лужники», в фуд-молле «Депо. Москва» и других парках и арт-пространствах. За расписанием движения можно следить здесь. Передвижная лаборатория развития карьеры будет работать до конца сентября.

Москва предлагает современную образовательную инфраструктуру для всех, кто желает развивать свою карьеру. В центре «Профессии будущего» за 3,5 месяца можно освоить одну из 75 востребованных специальностей. Трудоустроиться после завершения обучения помогут карьерные наставники. В числе партнеров центра более трех тысяч работодателей из всех отраслей экономики. Помимо этого, проводится программа комплексной профориентации для учеников девятых классов.

