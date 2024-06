Source: MIL-OSI Russian Language News

В метро на всех стойках «Живое общение» появились цифровые планшеты. Они помогают пассажирам получить необходимую информацию даже во время отсутствия сотрудника. Благодаря планшетам можно узнать о существующих сервисах метро, контакт-центре «Московский транспорт», новинках и акциях сувенирного магазина, вакансиях столичного транспорта, а также оставить отзыв, сообщить о нерабочей стойке и посмотреть ближайшую действующую.

«Мы внедряем в метро цифровые сервисы по поручению Сергея Собянина. Они позволяют делать поездки еще комфортнее. В мае мы в тестовом режиме внедрили цифровые планшеты на две стойки “Живое общение”. Теперь их можно встретить на всех точках», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В московском метро работает свыше 30 стоек «Живое общение». Сотрудники каждый день помогают пассажирам: подбирают удобные маршруты, а также отвечают на любые вопросы, связанные с метрополитеном. Кроме этого, специалисты по работе с пассажирами хорошо знают не только само метро, но и точки притяжения возле станций. Количество обращений на стойки «Живое общение» с начала года составило почти 270 тысяч. Они работают каждый день с 08:00 до 20:00.

