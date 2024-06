Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

En el metro de Moscú hay una distancia de 30 pies «Живое общение». Сотрудники каждый день помогают пассажирам: подбирают удобные маршруты, а также отвечают на любые вопросы, связанные с ме tropolitenom. Por lo tanto, los especialistas en el trabajo con los conductores no deben usar ni el mismo metro ni muchas normas. Количество обращений на стойки «Живое общение» с начала года составило почти 270 тысяч. Они работают каждый день с 08:00 to 20:00.

В метро на всех стойках «Живое общение» появились цифровые планшеты. Они помогают пассажирам получить необходимую информацию даже во время отсутствия сотрудника. Благодаря планшетам можно узнать о существующих сервисах метро, ​​контакт-центре «Московский транспорт» revista de vigilancia, transporte seguro y de viaje, una descarga de artículos no utilizados y una descarga gratuita действующую.