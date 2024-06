Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Школа дизайна НИУ ВШЭ — подразделение Высшей школы экономики, ведущее образовательное учреждение в области дизайна, моды и искусства в России. Мы преподаем современные дизайн- и арт-навыки, учим главному секрету успеха — не действовать по шаблону, а думать системно, здавать концепции, принимать решения, знать правила профессии для того, чтобы нарушать их лучше всех. Сегодня в структуру Школы входят 4 кампуса в разных городах, более 15 образовательных направлений, on наших программах та, магистратуры, дополнительного образования and aspiranturы учатся более 5000 студентов.