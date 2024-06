Выпускной в Парке Горького отпразднуют 40 тысяч московских школьников

Source: MIL-OSI Russian Language News

С вечера 28 июня до утра 29-го в Парке Горького будет проходить одно из самых масштабных городских мероприятий — московский выпускной. О программе праздника рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«В Москве у выпускников множество шансов реализовать себя: получить отличное образование, найти достойную работу, проявить свои лучшие качества, создать семью и сделать блестящую карьеру. Поэтому в этом году темой выпускного стали безграничные возможности Москвы для молодежи. Выпускной для 40 тысяч ребят пройдет в ночь с 28 на 29 июня в Парке Горького. Мы постарались организовать яркую интерактивную программу на самый разный вкус. Ребят ждут диджей-сеты, тематические фотозоны и целое световое шоу на воде, спортивные площадки со скейт-парком, волейболом и баскетболом, киберплощадки с компьютерными играми и квиз-зоны для любителей задачек на логику», — отметила Анастасия Ракова.

По ее словам, на танцевальной площадке выпускники смогут поучаствовать в батлах и мастер-классах известных хореографов, а на специальной кавер-сцене — исполнить любимую песню с профессиональной музыкальной группой. Ребят также ждет большой концерт и тематические фотозоны.

Перед выпускниками выступят более 50 любимых артистов, которых они выбрали сами путем голосования, в их числе Shaman, Катя Лель, Ирина Дубцова, группа «Винтаж» и многие другие. Хедлайнером вечера станет рэпер Баста.

Праздничные мероприятия начнутся 28 июня в 20:00 и продлятся до 06:00 29 июня. Выпускники традиционно пройдут в парк по красной ковровой дорожке. Их будут встречать популярные ведущие.

Попасть на мероприятие могут только выпускники и их сопровождающие — у каждого будет индивидуальный браслет с QR-кодом.

