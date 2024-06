Виталий Савельев провёл рабочее совещание по развитию транспортного комплекса Сахалинской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве прошло рабочее совещание по развитию транспортного комплекса Сахалинской области под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Савельева. В мероприятии приняли участие министр транспорта Роман Старовойт, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

На совещании обсуждался ряд проектов, которые в перспективе лягут в контур нового национального проекта «Эффективная транспортная система». Кроме того, затрагивались вопросы дорожного строительства в регионе, в частности завершение строительства охинской трассы и строительство объездной дороги, которая разгрузит Южно-Сахалинск от автомобильных пробок, улучшит экологическую обстановку, а также ускорит доставку грузов с юга на север острова. Шла речь и о развитии аэропортовой инфраструктуры и морских портов региона.

Участникам встречи также был представлен проект научно-практического интенсива «Архипелаг». Он пройдёт на острове Сахалин в июле текущего года и объединит передовые научные и практические инициативы в области беспилотных систем и проектов в сфере биотеха. Платформа будет способствовать выстраиванию диалога технологических стартапов научного сообщества, бизнеса и органов власти.

Виталий Савельев высоко оценил динамику развития региона в транспортной сфере и перспективы новых проектов. «Сахалинская область – один из стратегических форпостов России на Восточном направлении. Это значимый регион в экономическом и геополитическом плане. Ввод в эксплуатацию новых транспортных объектов формирует дополнительный инвестиционный и промышленный потенциал области. Многие представленные и прорабатываемые проекты актуальны, мы их поддерживаем», – заявил заместитель Председателя Правительства РФ.

В свою очередь, Роман Старовойт подчеркнул значимость озвученных инициатив и предложил продолжить совместное обсуждение данных тем. Минтранс России придаёт особое значение развитию транспортного комплекса в регионах, в том числе Дальневосточного федерального округа. Например, в текущем году в Сахалинскую область за счёт существующих мер поддержки по обновлению общественного транспорта по линии ведомства осуществлена поставка 19 единиц ОС.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил активную поддержку федеральных властей по вопросам, касающимся строительства сложных объектов транспортной инфраструктуры региона, в том числе, связывающих остров с материком, а также проекты в области развития морских перевозок и дорожного сообщения:

«Мы также обсудили очень важную тему – Корсаковский порт, начало его строительства. Вместе с Министерством транспорта и Министерством экономического развития Российской Федерации сверили позиции и идём к совместному решению вопроса в ближайший год, по всем позициям мы получили поддержку, и это значимый для нас итог встречи», – сказал он.

