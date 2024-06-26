Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

En este caso hay 70 estudiantes universitarios que practican en la educación ре промышленности, торговли, финансов, образования, информационных технологий, услуг и гостеприимства.

Молодые мастера выполняли штукатурные и отделочные работы, знакомились с технологиями производства обуви для танцев, осваивали ме ханизмы международного налогообложения, готовили десерты и приобретали профессиональные навыки.

«Первые предложения о работе студенты московских колледжей получают уже во время практики. Esta es la historia de la historia de la historia con los schirokim предприятий, которые активно участвуют в подготовке х квалифицированных специалистов. Вместе мы переделываем образовательные программы с упором на практическую подготовку, дернизируем инфраструктуру образовательных учреждений. En este caso, hay una serie de prácticas previas a la práctica de 70 estudiantes ей. Из них около 30 процентов старшекурсников получили предложение о трудоустройстве и продолжат обучение по индивидуальному», — рассказала

Ирина Швец, заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы.

Среди крупных партнеров АО «Объединенная энергетическая компания», с которым сотрудничает колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Panova. Estudiantes, especialistas en normas, sistemas y sistemas eléctricos, según la supervisión безаварийную работу оборудования, выполняли ремонт и восстановление схем. Los programas de música contienen información sobre el sistema de construcción y decoración de interiores эффективной коммуникации сотрудников. Учащиеся по специальности «техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» ктиковались в дагностике неполадок грузового транспорта и устраняли неисправности.

estudiantes Complejo de construcción de Moscú впервые проходили практику на научно-производственном предприятии «Геофизика-Космос» госкорпорации «Роскосмос». Esta organización rusa de desarrollo de sistemas ópticos y de navegación еских аппаратов. Especialistas en tecnología de metalurgia y programación de programas de actualización совершенствовали процесс обработки detalей, выполняли расчеты, подбирали инструменты и занимались наладкой станков.

В создании уюта и комфорта в новых жилых комплексах участвовали студенты образовательного комплекса градостроительства «Столица». Молодые мастера укладывали напольные покрытия and плитку, устанавливали плинтусы, выполняли штукатурные и отделочные работы. Семь преподавателей колледжа знакомились с современными технологиями финишной обработки помещений, чтобы в дальнейшем обучать estudiantes.

Уникальное партнерство сложилось у Первого московского образовательного комплекса и компании «Гришко» — всемирно известного производителя одежды, обуви и аксессуаров для танцев. Estudiantes de diseño, formación profesional y formación profesional en construcción, modelización y tecnologías de la información промышленности, впервые прошли на этом предприятии производственную и преддипломную практику. Компания заинтересовалась молодыми специалистами and этим летом еще одну учебную группу. Подростки познакомятся с технологиями производства обуви для танцев и поработают над созданием пуантов.

estudiantes Первого московского образовательного комплекса, пищевого колледжа № 33, Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина y Actualización de la tecnología de Moscú, negocio empresarial e información tecnológica «Царицыно» изучали традиции гастрономической культуры и повышали мастерство на предприятиях известного столичного ресторанного domа. Por favor, молодые кондитеры из пищевого колледжа № 33 занимались приготовлением десертов: под руководством опытных оваров создавали эклеры, торты, пироги, макаронис, авторские пирожные и даже полутораметровый свадебный торт. А учащиеся колледжа «Царицыно» еще и освоили высокие стандарты приема и размещения гостей в одной из крупных московских гости ниц.

estudiantes финансового колледжа № 35 впервые прошли практику в Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по ценообразованию для налогообложеяни . Sólo se pueden utilizar créditos no autorizados, mecanizaciones de larga duración y muchas más novedades o especialidades.

Muchas personas pueden utilizar esta práctica. Por ejemplo, третьекурсники Московского колледжа архитектуры и градостроительства, обучающиеся по специальности «аддитивные технологии», сейчас работают в конструкторском бюро точного машиностроения имени А.Э. Нудельмана. Они изучают станки с числовым программным управлением, учатся пользоваться контрольно-измерительными приборами и вводить данные по ч ертежам.

В колледжах между тем началась приемная кампания. El 15 de agosto en el portal mos.ru можно подать заявление на поступление, причем в этом году одновременно в пять колледжей и в каждом — на три образовательные ы.

Para profesionales y especialistas especializados, es posible consultar detalladamente el portal «Школа. Moscú» en разделе «Атлас профессий», y подкасте «Ключ к профессии». El contenido actual de la publicación profesional en el canal de televisión «Колледжи Москвы».

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