estudiantes финансового колледжа № 35 впервые прошли практику в Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по ценообразованию для налогообложеяни . Sólo se pueden utilizar créditos no autorizados, mecanizaciones de larga duración y muchas más novedades o especialidades.

Уникальное партнерство сложилось у Первого московского образовательного комплекса и компании «Гришко» — всемирно известного производителя одежды, обуви и аксессуаров для танцев. Estudiantes de diseño, formación profesional y formación profesional en construcción, modelización y tecnologías de la información промышленности, впервые прошли на этом предприятии производственную и преддипломную практику. Компания заинтересовалась молодыми специалистами and этим летом еще одну учебную группу. Подростки познакомятся с технологиями производства обуви для танцев и поработают над созданием пуантов.

В создании уюта и комфорта в новых жилых комплексах участвовали студенты образовательного комплекса градостроительства «Столица» . Молодые мастера укладывали напольные покрытия and плитку, устанавливали плинтусы, выполняли штукатурные и отделочные работы. Семь преподавателей колледжа знакомились с современными технологиями финишной обработки помещений, чтобы в дальнейшем обучать estudiantes.