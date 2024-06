Более трех тысяч совместных закупок провели столичные заказчики на портале поставщиков

Source: MIL-OSI Russian Language News

С сентября прошлого года у московских заказчиков появилась возможность проводить совместные котировочные сессии на портале поставщиков. За это время состоялось более трех тысяч таких закупок. Об этом сообщила Мария Багреева, заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития.

«Почти год назад у московских заказчиков появилась возможность объединять свои потребности в товарах, работах и услугах и проводить совместно более крупные закупки. Такой способ позволяет городу привлекать больше поставщиков, повышать конкуренцию между ними и экономить бюджетные средства, а предпринимателям — заключать контракты сразу с несколькими заказчиками и увеличивать продажи. За 10 месяцев на портале поставщиков было проведено более 3,1 тысячи совместных котировочных сессий на сумму около 1,7 миллиарда рублей. Благодаря снижению начальной цены в ходе таких закупок столица сэкономила почти 300 миллионов рублей», — рассказала Мария Багреева.

Котировочная сессия — это мини-аукцион, участники которого конкурируют между собой, последовательно снижая начальную максимальную цену контракта. Такие процедуры длятся по три, шесть или 24 часа. Побеждает тот, кто предложит наименьшую цену.

Чтобы провести совместную котировочную сессию, организатор должен указать формат «Совместная закупка». Затем он может пригласить одного или нескольких других заказчиков (они должны быть зарегистрированы на портале, находиться в одном регионе и приобретать товары одной категории), дождаться подтверждения участия и указать количество товаров для каждого. Далее остается опубликовать закупку.

«Чаще всего московские заказчики объединялись для закупок строительных товаров. За 10 месяцев состоялось почти 1,4 тысячи таких процедур — более трети всех проведенных на портале совместных котировочных сессий. На втором месте — закупки хозтоваров и бытовой техники, по этим категориям прошло 587 мини-аукционов. Замыкают тройку самой популярной продукции канцелярские и бумажные изделия: московские заказчики провели 535 совместных закупок», — отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Портал постоянно дорабатывается, предлагая пользователям новые возможности и сервисы. В ноябре 2020 года заработал чат-бот, который помогает пользователям находить ответы на различные вопросы — от регистрации до участия в закупочных процедурах. Ранее Мэр Москвы рассказал, что виртуальный помощник самостоятельно обрабатывает 80 процентов запросов.

Ключевые задачи функциональных возможностей платформы — обеспечение оперативности, прозрачности и надежности проводимых закупок, а также повышение качества и удобства взаимодействия пользователей. Их пожелания учитываются в работе над развитием портала.

Как рассказал заместитель столичного Департамента информационных технологий Роман Урнышев, на основе полученной обратной связи были проведены доработки и оптимизация интерфейса совместных котировочных сессий и электронного исполнения контракта. Теперь уже на этапе принятия решения об участии в закупке поставщики могут ознакомиться со списком участников, условиями заключения контракта и необходимой документацией, а в момент исполнения — посмотреть адрес каждого заказчика и необходимый объем продукции, который требуется доставить на том или ином этапе поставки. Предпринимателям не требуется переходить на отдельные вкладки, что экономит время пользователя и делает работу с платформой еще удобнее.

Портал поставщиков появился в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. На данный момент на платформе работают заказчики из 40 регионов России и свыше 330 тысяч поставщиков со всей страны. Каталог продукции насчитывает более 2,8 миллиона уникальных наименований. Ежедневно на ресурсе заключается около 1,5 тысячи контрактов.

Для поддержки пользователей в регионах открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Также пользователи могут обратиться в службу поддержки по единому бесплатному федеральному номеру: +7 800 303-12-34 или оставить обращение на портале поставщиков.

Техническое развитие портала поставщиков курирует столичный Департамент информационных технологий, а функциональным заказчиком является Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.

