Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –
Пресс-релизы и события
Банк «РОССИЯ» внедрил оплату проезда с помощью QR-кода в Кировской области
Банк «РОССИЯ» успешно реализовал проект по модернизации платежной инфраструктуры системы общественного транспорта Кировской области.
Теперь жители региона смогут оплачивать проезд на общественном транспорте с помощью
В рамках проекта около 800 транспортных средств были оборудованы специальными
Банк «РОССИЯ» последовательно участвует в модернизации платежной инфраструктуры общественного транспорта в разных регионах нашей страны. Данный проект, реализованный в год
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