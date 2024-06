Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк «РОССИЯ» внедрил оплату проезда с помощью QR-кода в Кировской области Банк «РОССИЯ» успешно реализовал проект по модернизации платежной инфраструктуры системы общественного транспорта Кировской области. Теперь жители региона смогут оплачивать проезд на общественном транспорте с помощью QR-кода через Систему быстрых платежей (СБП). Это сократит время, затраченное на оплату, и позволит сэкономить на поездках. Только за первый час после старта проекта безналичной оплатой через СБП воспользовались более 500 человек, а по итогам первой недели было зафиксировано около 70 тыс. транзакций. Также отмечается позитивная динамика по среднему количеству транзакций в день. В рамках проекта около 800 транспортных средств были оборудованы специальными NFC-табличками для оплаты проезда по СБП. Расплатиться с их помощью можно двумя способами: одним касанием телефона по NFC или через QR-код . В первом случае достаточно поднести смартфон с установленным мобильным приложением СБПэй к NFC-табличке , во втором — отсканировать QR-код камерой смартфона или через СБПэй. Со счета автоматически спишется стоимость проезда с учетом скидки. При этом оплата займет всего пару секунд, а выгода составит 8 рублей. Банк «РОССИЯ» последовательно участвует в модернизации платежной инфраструктуры общественного транспорта в разных регионах нашей страны. Данный проект, реализованный в год 650-летия Кирова, повысит удобство оплаты проезда на транспорте для пассажиров.

