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Банк «РОССИЯ» внедрил оплату проезда с помощью QR-кода в Кировской области

Банк «РОССИЯ» успешно реализовал проект по модернизации платежной инфраструктуры системы общественного транспорта Кировской области.

Теперь жители региона смогут оплачивать проезд на общественном транспорте с помощью QR-кода через Систему быстрых платежей (СБП). Это сократит время, затраченное на оплату, и позволит сэкономить на поездках. Только за первый час после старта проекта безналичной оплатой через СБП воспользовались более 500 человек, а по итогам первой недели было зафиксировано около 70 тыс. транзакций. Также отмечается позитивная динамика по среднему количеству транзакций в день.

В рамках проекта около 800 транспортных средств были оборудованы специальными NFC-табличками для оплаты проезда по СБП. Расплатиться с их помощью можно двумя способами: одним касанием телефона по NFC или через QR-код . В первом случае достаточно поднести смартфон с установленным мобильным приложением СБПэй к NFC-табличке , во втором — отсканировать QR-код камерой смартфона или через СБПэй. Со счета автоматически спишется стоимость проезда с учетом скидки. При этом оплата займет всего пару секунд, а выгода составит 8 рублей.