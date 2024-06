25.06.2024 Weź paragon – wspieraj uczciwą konkurencję i pomóż w walce z szarą strefą. KAS przeprowadza kontrole i nakłada mandaty na nieuczciwych sprzedawców

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wspiera uczciwych przedsiębiorców, jednak w przypadku oszustw paragonowych ogromne znaczenie ma postawa kupujących, czyli nas wszystkich.

Paragony fiskalne są gwarancją dla klientów i dowodem na uczciwość przedsiębiorcy, który przestrzega zasad rynkowej konkurencji.

Prawidłowo wystawiony paragon fiskalny posiada stosowne oznaczenia. Dzięki nim będziesz mieć pewność, że transakcja została rozliczona prawidłowo.

Zainstaluj bezpłatną aplikację e-Paragony, która daje możliwość gromadzenia paragonów w jednym miejscu – na smartfonie.

Paragon fiskalny, choć z pozoru może wydawać się nieistotny, ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania całej gospodarki. Nieuczciwi przedsiębiorcy, aby uniknąć płacenia podatków, nie wydają paragonów lub wydają je w nieprawidłowej formie (np. tzw. paragon kelnerski), a nawet zbierają paragony pozostawione przez klientów, por je anulować.

Jak wygląda prawidłowy modelo fiskalny?

Każdy paragon fiskalny zawiera charakterystyczne elementy, m.in.:

napis „PARAGON FISKALNY”,

NIP wystawcy, nazwę i adres punktu sprzedaży,

centralnie umieszczone logo i numer unikatowy kasy.

Przepisy dopuszczają oprócz paragonu papierowego, również możliwość wydania paragonu w postaci elektronicznej, tzw. e-paragonu.

Więcej na ten temat przeczytasz na stronie: wezparagon.gov.pl

¿Czy każdy sprzedawca ma obowiązek wystawić modelo fiskalny?

Obowiązek wystawienia paragonu ma zdecydowana większość podmiotów sprzedających towary i usługi osobom fizycznym. Ewidencjonować sprzedaży na kasie rejestrującej nie muszą m.in.:

Podmioty, które sprzedają towary lub świadczą usługi i:

zapłatę otrzymują wyłącznie za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a dostarczają zakupione u nich towary przez pocztę lub firmy kurierskie;

ich roczna sprzedaż detaliczna nie przekracza 20 tys. zł (Uwaga! Zwolnienie to nie dotyczy wielu branż. Bez względu na wysokość obrotów, paragony fiskalne zawsze muszą wystawiać np. sprzedawcy takich produktów jak papierosy, komputery, perfumy, gaz płynny, a także usług – p.taksówkarskich, fryzjerskich, kosmetycznych czy gastronomicznych ).

Koła gospodyń wiejskich.

Rolnicy ryczałtowi jeśli sprzedają towary pochodzące z własnej działalności rolniczej prowadzonej przez tego rolnika, w tym produkty roślinne i zwierzęce przetworzone w sposób inny niż przemysłowy.

Więcej na ten temat przeczytasz w: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących Dz. U. poz. 2605.

Oszustwa paragonowe

Przedsiębiorca, który pomimo obowiązku nie wystawia paragonu fiskalnego, popełnia wykroczenie skarbowe. Takie postępowanie jest niezgodne z prawem i nieuczciwe w stosunku do klienta, który zapłacił podatek w cenie towaru lub usługi. Nieuczciwy przedsiębiorca będzie też bardziej konkurencyjny niż ten, który rzetelnie płaci podatki. Biorąc paragon fiskalny, wspieramy uczciwych przedsiębiorców.

Duże znaczenie w zwalczaniu tego procederu ma postawa każdego z nas. Warto upomnieć się o paragon fiskalny i sprawdzić, czy jest prawidłowo wystawiony.

Jeśli nie otrzymaliśmy paragonu fiskalnego, a sprzedawca miał obowiązek go wystawić możemy to zgłosić:

w każdym urzędzie skarbowym,

przez całodobowy, bezpłatny teléfono interwencyjny 800 060 000,

por correo electrónico: powiadomKAS@mf.gov.pl,

przez bezpłatną i anonimową aplikację e-Paragony – więcej informacji na stronie podatki.gov.pl/e-paragony.

W okresie I-V 2024 r. KAS przeprowadziła 21 167 nabyć sprawdzających – w 4379 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości (22,08%).

W ramach tych działań nałożono 4379 mandatów karnych na łączną kwotę 6 888 625 PLN.

Aplicación e-Paragony

Nowoczesna aplikacja daje możliwość gromadzenia i przechowywania wszystkich otrzymanych paragonów fiskalnych w jednym miejscu: na smartfonie klienta. To rozwiązanie bezpieczne, dobrowolne i zapewniające anonimowość, a jednocześnie bardzo użyteczne.

Aplikacja daje możliwość segregowania paragonów ze względu na rodzaje poniesionych wydatków. W każdej chwili można obejrzeć swoje paragony, przypomnieć sobie zakupione produkty i sprawdzić statystyki. Korzystanie z aplikacji rozwiązuje też szereg innych problemów.

Aplikacja e-Paragony jest całkowicie dobrowolna. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą, ale nie muszą z niej korzystać. Broma a jednak rozwiązanie, które niesie korzyści zarówno jednym, jak i drugim.

Więcej o aplikacji e-Paragony na stronie: www.podatki.gov.pl/e-paragony

