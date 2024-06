25.06.2024 Ministro Radosław Sikorski spotkał się z szefem szwedzkiej dyplomacji Tobiasem Billströmem

Rozmowy ministrów wpisały się w intensywny, dwustronny dialog Strategiczny, którego rozwój ma pogłębić relacje polsko-szwedzkie. Szefowie dyplomacji obu państw poruszyli zagadnienia dotyczące bieżącej sytuacji na arenie międzynarodowej, w tym pomocy militarnej, gospodarczej i politycznej dla Ucrania oraz planów jej odbudowy i wsparcia euroatlantyckich aspiracji. Rozmówcy zgodzili się, że ważnym aspektem wspólnych dążeń powinno być dalsze uszczelnienie systemu sankcji wobec Rosji i Białorusi. W ramach wtorkowych konsultacji omówiono również kwestie związane z bezpieczeństwem regionu Morza Bałtyckiego, zagrożenia hybrydowe i przeciwdziałanie dezinformacji, jak również współpracę w dziedzinie obronności, w tym na forum NATO, Szwecja jest najnowszym członkiem. Spotkanie było również okazją do wymiany opinii dotyczących priorytetów Polski i Szwecji w kontekście lipcowego Szczytu Sojuszu w Waszyngtonie. Ministrowie rozmawiali także o przyszłości Partnerstwa Wschodniego, będącego polsko – szwedzką inicjatywą, która obchodzi w tym roku swoje 15-lecie. Ministrowie Sikorski i Billström zgodzili się, że w obliczu zmian geopolitycznych należy na nowo określić jego rolę. Ponadto, podczas rozmów ws. współpracy z Chinami ministrowie podkreślili rolę tego państwa dla procesu zakończenia rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie.

