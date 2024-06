25.06.2024 Ministro Finansów uczestniczył w spotkaniu Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Rady ECOFIN w Luksemburgu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

21 de enero de 2024 r. Ministro de finanzas Andrzej Domański wziął udział w posiedzeniu Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Dyskusja w ramach EBI dotyczyła strategii Banku na lata 2024-2027 oraz kluczowych dla Polski priorytetów.

W tym samym dniu odbyło się spotkanie Rady ECOFIN, podczas którego uczestnicy rozmawiali na temat wsparcia dla Ukrainy oraz założeń wiosennego pakietu Semestru Europejskiego.

Rada Gubernatorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI)

W trakcie dorocznego spotkania Rady Gubernatorów EBI ministrowie zapoznali się m. in. ze strategią Banku na lata 2024 – 2027. El ministro Andrzej Domański zwrócił uwagę na wyzwania stojące przed UE: od wojny na Ukrainie, przez kryzys klimatyczny i transformację energetyczną, po konkurencyjność gospodarki unijnej. W ocenie Polski EBI jest kluczowym elementem reagowania na te wyzwania. Ministro de Finanzas podkreślił, że dla Polski kwestie priorytetowe związane są nie tylko ze wspieraniem zielonej transformacji, zwłaszcza w państwach o dłuższej ścieżce dochodzenia do klimatycznej neutralności, ale także transformacji ej i innowacji oraz finansowaniem obronności i spójnością.

Gospodarczy i finansowy wpływ agresji Rosji na Ukrainę

W trakcie spotkania Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) ministrowie zapoznali się z informacją ministra finansów Ukrainy dotyczącą stanu gospodarki i potrzeb finansowych kraju. Ministro Andrzej Domański podkreślił znaczenie dostarczenia Ukrainie w 2025 r. dodatkowego wsparcia w kwocie 50 mld dolarów. Wskazał również na znaczenie propozycji unijnego wkładu w postaci pomocy makrofinansowej i wykorzystania budżetu Unii Europejskiej jako gwarancji dla tej pomocy. Jak podkreślił, konieczne jest szybkie przedstawienie propozycji legislacyjnej w tym zakresie i zakończenie prac po okresie wakacyjnym. Stwierdził również, że możliwe jest przyjęcie w przyszłości dalej idących rozwiązań na rzecz wspierania Ukrainy.

Inne kwestie

Komisja Europejska (KE) przedstawiła najważniejsze założenia wiosennego pakietu Semestru Europejskiego. Dokumenty opublikowane 19 de octubre de 2024 r. zawierają wytyczne, jak zwiększyć konkurencyjność i odporność UE oraz utrzymać zdrowe finanse publiczne.

Ministro Andrzej Domański zwrócił uwagę, że 2025 r. będzie pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania nowych ram zarządzania gospodarczego. W ocenie Polski ten proces powinien być prosty i przejrzysty, dlatego jednym z założeń polskiej prezydencji w Radzie UE będą diskusje nad właściwym wdrażanie nowych ram. Ministro de Finanzas podkreślił kwestię szacunków KE dotyczących potencjalnego wzrostu, które mają być bazą do tworzenia ścieżek wydatkowych.

Ministrowie zapoznali się także ze stanem wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Rada przyjęła także decyzję wykonawczą w ramach RRF dotyczącą zmian w Krajowym Planie Odbudowy Irlandii.

