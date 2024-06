25.06.2024 Krajowa Strategia Edukacji Finansowej – Rada Ministrów przyjęła politykę na rzecz rozwoju kompetencji finansowych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Krajowa Strategia Edukacji Finansowej – Rada Ministrów przyjęła politykę na rzecz rozwoju kompetencji finansowych

Dokument określa ogólne ramy w zakresie edukacji finansowej na lata 2024-2030.

Wraz ze Strategią RM przyjęła plan wdrażania na trzy lata.

Przyjmując Strategię, Polska dołączyła do ponad 60 krajów świata, które realizują własne ogólnokrajowe strategie na rzecz edukacji finansowej.

Wdrażamy dla Polski najlepsze światowe rozwiązania i dobre praktyki w zakresie edukacji finansowej. Dziś podczas Rady Ministrów przyjęliśmy projekt Krajowej Strategii Edukacji Finansowej – wypracowany przez ekspertów. W obliczu rosnącej złożoności procesów gospodarczych, oraz fali nadużyć finansowych efektywna edukacja finansowa jest kluczowa

– powiedział minister finansów Andrzej Domański.

Krajowa Strategia Edukacji Finansowej powstała dzięki współpracy Ministerstwa Finansów z ośmioma kluczowymi dla edukacji finansowej instytucjami publicznymi, tj.: Ministerstwem Edukacji i Nauki, Narodowym Bankiem Polskim, Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędem O chrony Konkurencji i Konsumentów, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, Giełdą Papierów Wartościowych, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Rzecznikiem Finansowym. Projekt Strategii powstał również dzięki wsparciu eksperckiemu OCDE oraz finansowemu Komisji Europejskiej. W tworzenie Strategii zaangażowane były także podmioty prywatne rynku finansowego, organizacje pozarządowe i środowisko naukowe.

Prace nad projektem opracowania Strategii rozpoczęły się w październiku 2021 r. Ich dotychczasowymi efektami są raport „Znajomość zagadnień finansowych w Polsce: znaczenie, dane i oferta edukacyjna” (Alfabetización financiera en Polonia: relevancia, evidencia y provisión, OCDE 2022) i propozycja „Krajowej Strategii Edukacji Finansowej dla Polski” (Estrategia Nacional para la Educación Financiera) para Polonia, OCDE 2023) [1].

Wdrożenie Strategii ma za zadanie niwelowanie luk i pokonanie wyzwań w obszarze edukacji finansowej zidentyfikowanych w ramach działań przygotowawczych do jej opracowania. Strategia stanowi fundament, na którym zostanie zbudowane skoordynowane podejście do edukacji finansowej w Polsce, poprzez stworzenie platformy współpracy i wymiany dobrych praktyk pomiędzy interesariuszami w tym sektorze. Dokument określa długoterminową wizję edukacji finansowej w Polsce, jej priorytety Strategiczne, grupy docelowe oraz ramy ewaluacji. Sposób realizacji Strategii uwzględnia już istniejące instytucje oraz modele współdziałania w obszarze edukacji finansowej. Zakłada szeroką współpracę organów publicznych, podmiotów rynku finansowego, organizacji pozarządowych i uczelni. Punktem odniesienia w monitorowaniu realizacji działań będzie opracowany zestaw wskaźników w zakresie oczekiwanych rezultatów Strategii.

Pierwszy plan wdrażania Strategii opisuje działania, które w latach 2024–2026 będą wspierać realizację kluczowych priorytetów. Plan wskazuje grupy docelowe, które wymagają pilnego wsparcia w zakresie edukacji finansowej – pierwsze działania mające na celu podniesienie kompetencji finansowych będą kierowane głównie do następujących grup:

dzieci, młodzież, ich rodzice/opiekunowie i nauczyciele,

gospodarstwa domowe o niskich dochodach,

konsumenci narażeni na nadmierne zadłużenie lub już nadmiernie zadłużeni,

osoby pracujące, zwłaszcza zbliżające się do wieku emerytalnego,

migranci, zwłaszcza z Ucrania.

Przyjęcie Strategii w 2024 roku jest istotnym wkładem wszystkich zaangażowanych w jej powstanie podmiotów, w działania związane z ustanowieniem roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej.

[1] https://www.oecd.org/finance/financial-education/financial-literacy-poland.htm

