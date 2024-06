Финансовые новости: Уроки кризисов и оценка антикризисных мер: доклад Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

За последние десятилетия российская экономика столкнулась с четырьмя масштабными кризисами. Какие антикризисные решения принимал Банк России, какова была их эффективность, какие уроки удалось извлечь в каждом случае — об этом аналитический доклад Банка России.

Антикризисные меры регулятора помогли финансовому сектору сохранить устойчивость в период высокой волатильности на финансовом рынке, обеспечили его бесперебойную работу. Не менее важную роль в преодолении кризисов сыграла проводимая Банком России системная работа по обеспечению макроэкономической стабильности, формированию макропруденциальных буферов, развитию регулирования и надзора в финансовом секторе. В первой части доклада рассматриваются концептуальные вопросы о причинах и проявлениях крупнейших кризисов в России. Раскрывается логика принятых Банком России решений, анализируются ожидаемые и фактические результаты политики, извлекаются уроки на будущее. Вторая часть доклада содержит более детальное описание антикризисных мер. Отдельное внимание уделяется оценке эффективности регуляторных послаблений с точки зрения поддержки кредитования. Фото на превью: Shutterstock / Fotodom

