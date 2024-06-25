Финансовые новости: Как биржи и брокеры будут работать с клиентами: доклад Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России предлагает обсудить две модели работы бирж и брокеров: сохранить разделение их функций или дать возможность совмещать их. Последствия и риски этих сценариев, а также перспективы развития регулирования содержатся в консультативном докладе « Универсализация или специализация? Роли участников на фондовом рынке».

В последние годы на российском фондовом рынке наметились новые тенденции. С одной стороны, брокеры самостоятельно сводят заявки клиентов на продажу и покупку ценных бумаг, не выходя на организованные торги. С другой стороны, профессиональное сообщество обсуждает вопрос о том, чтобы дать некоторым группам инвесторов возможность совершать сделки на организованных торгах без участия посредников.

Обе тенденции ведут к размыванию границ между инфраструктурной и брокерской деятельностью. Это меняет баланс интересов, а также влияет на устойчивость рынка, его инфраструктуры и финансовых посредников. Банк России считает, что при универсализации функций брокеров и бирж их издержки могут возрасти. Кроме того, дробление торговли между несколькими площадками потребует новых подходов к ценообразованию финансовых инструментов.

Проведенный анализ показывает, что наиболее предпочтительный вариант развития событий — сохранение специализации инфраструктурных организаций и брокеров. Банк России предлагает рынку обсудить преимущества и эффекты этой модели, возможные альтернативные пути, а также введение дополнительных требований к работе организаторов торгов и посредников.

Ответы на вопросы, поставленные в докладе, и предложения о перспективах развития регулирования бирж и брокеров можно направлять до 31 июля включительно.