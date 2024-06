Финансовые новости: В мае продолжился активный рост розничного кредитования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Рост ипотечного портфеля банков, по предварительным данным, ускорился до 1,7% после 1,4% в апреле. Это может быть связано с желанием заемщиков успеть взять кредиты до ожидаемого завершения массовой программы «Льготная ипотека» и изменения условий адресной «Семейной ипотеки». По-прежнему более 75% ипотечных кредитов выданы по госпрограммам.

Потребительское кредитование выросло на 2,0% в условиях потребительской активности, роста доходов и сезонных трат граждан на отпуск. Рост корпоративного портфеля немного замедлился — до 1,7% после 1,9% в апреле. Существенная часть прироста вновь пришлась на кредитование застройщиков. Продолжился активный приток средств населения в банки в условиях привлекательных ставок по вкладам — на 2,6% за месяц (2,1% в апреле). Средства юрлиц снизились на 2,2%, в основном из-за уплаты налогов, после увеличения на 5% месяцем ранее. Прибыль сектора (без учета дивидендов российских дочерних банков) составила 255 млрд рублей, что на 16% ниже результата апреля. Более подробно читайте в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2024 года». Фото на превью: Gubin Yury / Shutterstock / Fotodom

