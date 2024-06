Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

28 июня пройдёт федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Программа мероприятий по регионам опубликована на отдельной странице портала «Работа России»: https://trudvsem.ru/yarmarka2024.

Мероприятия ярмарки пройдут более чем на тысяче площадок по всей стране. Также при поддержке информационного агентства ТАСС в день Всероссийской ярмарки трудоустройства состоится 6-часовой онлайн-марафон, где более 40 спикеров в режиме онлайн обсудят ситуацию на рынке труда.

Всероссийская ярмарка трудоустройства по поручению Президента проводится ежегодно. Первый региональный этап прошёл 12 апреля в формате очных мероприятий. Ко второму этапу в дополнение к оффлайн-формату создано единое онлайн-пространство на портале «Работа России» https://trudvsem.ru/yarmarka2024 с витриной работодателей. Также на странице ярмарки и на странице Минтруда России в социальной сети «ВКонтакте» будет организована трансляция дискуссий по актуальным темам: молодёжная занятость, кадровое обеспечение промышленности, национальный проект «Кадры» и прогноз потребности, а также сервисы службы занятости и лучшие кадровые практики.

«По итогам регионального этапа ярмарки работодатели смогли закрыть более 53 тыс. вакансий. Всероссийская ярмарка трудоустройства даёт возможность работодателям представить свои возможности большому количеству соискателей, а тем, кто находится в ситуации карьерного выбора, – актуализировать свои представления о текущей ситуации на локальном рынке труда, в одном месте познакомиться с большим количеством предложений. Перечень участников ярмарки постоянно расширяется. На текущий день это уже более 14 тыс. компаний», – рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Деловая часть мероприятия будет проходить сразу в 8 городах – столицах федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства: Владивостоке, Омске, Екатеринбурге, Уфе, Москве, Тосно (Ленинградская область), Ставрополе и Краснодаре. Марафон начнётся в 9.00 по Москве и продлится до 15.00. Эксперты помогут абитуриентам определиться с карьерным вектором, дадут советы выпускникам и соискателям, а работники кадровых служб смогут узнать об эффективных практиках подбора команды и создания кадрового резерва.

Марафон стартует из студий Владивостока и Омска, где пройдёт онлайн-сессия, посвящённая вопросам поступления и трудоустройства выпускников. В Екатеринбурге и Уфе пройдёт обсуждение кадрового обеспечения промышленности. В Москве и Ленинградской области обсудят национальный проект «Кадры» и прогнозирование кадровой потребности. А в студиях в Ставрополе и Краснодаре расскажут о сервисах службы занятости и лучших практиках работодателей.

«Сейчас база вакансий портала “Работа России„ насчитывает почти 1,9 млн предложений. И центры занятости, и работодатели предлагают возможности обучения. У соискателя есть возможности для того, чтобы получить новую профессию, сменить карьерный вектор. Всероссийская ярмарка трудоустройства “Работа России. Время возможностей„ поможет каждому соискателю найти именно те возможности и вакансии, которые подходят именно в его жизненной ситуации. Для работодателей Всероссийская ярмарка трудоустройства также полезна: это возможность прямого контакта с соискателями», – отметил глава Минтруда России Антон Котяков.

Каждый субъект запланировал свою программу ярмарки с учётом специфики локального рынка труда: соискателям будут представлены наиболее привлекательные вакансии, промтуры на производственные площадки, мастер-классы, тренинги и другие мероприятия, включая онлайн-активности и развлекательные мероприятия.

Участие в мероприятии абсолютно бесплатное как для соискателей, так и для работодателей.

Организатором ярмарки выступили Минтруд России и региональные службы занятости при участии РСПП, Минпромторга России, Роструда, информационного агентства ТАСС и при поддержке АНО «Национальные приоритеты» и центра компетенций «Диалог».

Напомним, благодаря нацпроекту «Демография» реализуется проект по модернизации службы занятости. В рамках модернизации центры занятости переходят на единые стандарты оказания услуг в зависимости от жизненной ситуации соискателя и бизнес-ситуации работодателя. Уже открыто более 550 обновлённых центров занятости, а до конца 2024 года будет модернизирован каждый третий центр занятости в стране.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI