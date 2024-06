С начала года к нацпроекту «Производительность труда» присоединились 53 обрабатывающих предприятия

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала этого года к национальному проекту «Производительность труда» присоединились 53 предприятия столичной обрабатывающей промышленности. Кроме того, 26 компаний завершили первый этап реализации проекта, сэкономив благодаря участию в нем в общей сложности более полумиллиарда рублей.

«Предприятия обрабатывающей промышленности — самые активные участники нацпроекта “Производительность труда”. За 2,5 года к нему присоединилось 228 предприятий этой отрасли, в том числе 53 — только с начала 2024-го. За пять месяцев этого года 26 компаний завершили активную фазу нацпроекта. Благодаря оптимизации бизнес-процессов они смогли увеличить выработку в среднем на 36 процентов, более чем на треть ускорить выпуск продукции и сократить неиспользуемые запасы. Общий экономический эффект от участия этих предприятий в нацпроекте составил 569 миллионов рублей. После завершения пилотной фазы они распространят полученный опыт на все свои процессы», — отметила Мария Багреева, заместитель Мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития.

Среди участников нацпроекта — компании, которые помогают городу строить объекты жилой и социальной инфраструктуры, обеспечивать работу инженерных коммуникаций и поставлять ресурсы — воду, свет и тепло — в дома москвичей. Повышают свою эффективность с помощью инструментов нацпроекта и предприятия, выпускающие одежду и обувь, медоборудование, мебель, микроэлектронику — все, чем активно пользуются горожане в повседневной жизни.

Так, столичный производитель оборудования для регулирования микроклимата с помощью нацпроекта смог на 90 процентов увеличить выпуск внутрипольных конвекторов для обогрева помещений. Методики бережливого производства позволили улучшить систему складирования и повысить эффективность работы приборов, в результате время изготовления одного корпуса конвектора сократилось на 27 процентов и теперь занимает 2,5 часа. Выпуск продукции вырос с 5,1 до 9,7 штуки на человека в час.

Московская компания, специализирующаяся на выполнении инженерно-технических работ в области очистки сточных вод и водоподготовки, вдвое ускорила процесс создания рабочей конструкторской документации. Введение стандартов выполнения работ помогло сократить количество согласований и улучшить взаимодействие сотрудников. Благодаря этому время, необходимое для разработки пакета документов, уменьшилось на 45 процентов — сейчас этот процесс занимает 200 часов, а не 366, как было ранее.

Производитель микроэлектроники на 65 процентов увеличил выпуск счетчиков электроэнергии. Компания эффективно распределила рабочие зоны и оптимизировала маршруты перемещения сотрудников, что позволило сбалансировать загрузку персонала и увеличить выпуск продукции с почти пяти до восьми счетчиков на человека в смену.

Ранее Сергей Собянин заявил о росте производства столичной обрабатывающей промышленности.

Национальный проект «Производительность труда» — мера государственной поддержки бизнеса, которая в столице реализуется за счет средств городского бюджета. Участие в проекте позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат.

С 2022 года в столице нацпроект реализует региональный центр компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия»), подведомственный Департаменту экономической политики и развития города. До конца текущего года в нем смогут принять участие 419 предприятий. Заявки принимаются на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона — города Москвы.

В рамках национального проекта «Производительность труда» в столице проводится конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2024». Подать заявку на участие в нем можно до 28 июня текущего года. Подробнее о национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на этой странице.

