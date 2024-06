Собянин: Уже 17 московских стационаров работают в полностью цифровой среде

Source: MIL-OSI Russian Language News

В июне еще две крупные столичные больницы перешли на работу по принципу цифровой клиники. Речь идет о Московском клиническом научном центре имени А.С. Логинова и городской клинической больнице № 52, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«В них автоматизированы все сквозные процессы оказания медицинской помощи — от поступления в стационар до выписки. Медицинская документация переведена в электронный формат. Таким образом, в полностью цифровой среде работают уже 17 московских стационаров и скорая помощь», — рассказал Мэр Москвы.

В сфере цифровизации московского здравоохранения происходят огромные изменения. Так, в начале 2024 года стали цифровыми все лаборатории онкологических клиник. Теперь они работают в единой информационной среде. Это позволяет быстрее поставить диагноз и проводить в режиме онлайн консилиумы врачей разных медучреждений.

Кроме того, Москва первой в мире открыла пациентам данные обо всех этапах диагностики и лечения. Информация о помощи в стационаре доступна в электронной медкарте в разделе «Мои госпитализации».

