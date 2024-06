Сергей Собянин: Еще 320 семей получили жилье по реновации в Можайском районе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Можайском районе на западе столицы около 320 семей переезжают в новостройку по программе реновации. Новое здание возведено по адресу: улица Красных Зорь, дом 23 на месте старых домов. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

«Таким образом, новоселы получили квартиры в привычном районе. Жилой комплекс выглядит очень современно: стильные фасады, витражное остекление, подземный паркинг. Несколько квартир в доме оборудованы для маломобильных жителей», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Можайский район динамично развивается. В последние годы здесь появилось множество транспортных и социальных объектов. В районе планируется построить образовательный комплекс со школой на 1100 мест и детсадом для 150 малышей.

Всего в программу реновации в Можайском районе вошло 148 жилых домов.

Собянин: Для участников программы реновации будет доступна вся социнфраструктура

