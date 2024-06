Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Mainfin Bank –

Какие российские банки оказались лидерами по приему платежей в Европе?

Статистика, приведенная аналитиками, свидетельствует о попадании отечественных банков в число лидеров по объему карточных платежей – на долю российских кредитных организаций приходится около 28% от общего объема европейских транзакций. Лидерами в сфере эквайринга стали:

По итогам года СберБанк восьмой раз подряд стал лидером Европы в сфере эквайринга, за год банк увеличил объем приема платежей на 11%. В целом же по отрасли количество обработанных безналичных операций в 2023 году выросло более чем на 15%.

Как россияне пользуются банковскими картами на фоне санкций?

Занятие отечественными банками лидирующих позиций на платежном рынке Европы произошло вопреки санкциям – российские финансовые компании попали под блокирующие и секторальные ограничения. Так, в 2022 году из России ушли платежные системы MasterCard и Visa – с этого момента карты не работают за рубежом. Однако на территории РФ пластик по-прежнему используется без проблем – транзакции проводит Национальная платежная система.

«Трудности с использованием российских карт за рубежом сохраняются – туристам из РФ при планировании отдыха рекомендуется покупать пакетные туры «Все включено» и использовать наличную валюту», – заявил эксперт.

В России на фоне санкций удалось нарастить выпуск карт НСПК «Мир», также ряд банков предлагает пластик китайской системы UnionPay, но услуга не пользуется значительной популярностью. В 2023 году россияне совершили свыше 61 млрд. покупок с использованием банковских карт – растет спрос на платежи через СБП и по QR-кодам.

15:00 25.06.2024

Источник:

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI