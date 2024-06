«Роснефть» добыла 140-миллионную тонну нефти на Уватском проекте

Source: MIL-OSI Russian Language News

Накопленная добыча «РН-Уватнефтегаза» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») достигла 140 миллионов тонн нефти с начала эксплуатации месторождений Уватского проекта. Данный результат достигнут за счет развития производственной инфраструктуры, ввода в эксплуатацию новых месторождений, внедрению современных, в том числе цифровых, технологий.

«РН-Уватнефтегаз» – ключевое предприятие «Роснефти» Тюменской области, разработка месторождений которого ведется с 2001 года. «РН-Уватнефтегаз» – один из крупнейших недропользователей, налогоплательщиков и работодателей юга Тюменской области. На его долю приходится более 80% объема добычи нефти в регионе.

Общая площадь лицензионных участков, расположенных в Тюменской области и ХМАО-Югре, составляет более 25 тыс. кв. км. Эксплуатационный фонд превышает 1 650 скважин, а протяженность трубопроводов – 1 160 км.

Для эффективного освоения месторождений в условиях труднодоступной болотистой местности на Уватском проекте была применена стратегия по созданию хабов – центров с единой инфраструктурой, к которым присоединяются менее крупные месторождения-спутники. В настоящее время на Увате действуют четыре хаба: Усть-Тегусский, Протозановский, Тямкинский и Кальчинский, инфраструктура которых постоянно расширяется.

На проекте построены два центральных пункта сбора нефти, две нефтеперекачивающие станции, пять испытательных химико-аналитических лабораторий. Использование единой инфраструктуры создает синергетический эффект и повышает экономическую эффективность эксплуатации месторождений.

В 2024 году предприятие запустило в промышленную эксплуатацию новое месторождение – Северо-Немчиновское – и приступило к созданию инфраструктуры для освоения Таврического месторождения. Ввод в разработку новых месторождений Центрального Увата имеет принципиальное значение для развития всего проекта и поддержания в среднесрочной перспективе достигнутого предприятием уровня добычи нефти.

Благодаря успешным геологоразведочным работам, проведенным в 2023 году – бурению поисково-оценочных скважин и выполнению 3D сейсмики, восполнение добычи нефти на Уватском проекте превысило 200%.

«РН-Уватнефтегаз» широко применяет цифровые технологии, благодаря которым обеспечен высокий уровень промышленной безопасности. Информационно-технологическая система «Сфера 3D» содержит более 3 000 цифровых моделей объектов и более 9 000 моделей транспортных средств и позволяет принимать оперативные и эффективные решения в процессе добычи нефти, поддержания пластового давления, использования энергии.

«РН-Уватнефтегаз» уделяет особое внимание заботе об окружающей среде. Предприятие ведет системную работу по лесовосстановлению и сохранению водных биологических ресурсов региона. За последние пять лет «РН-Уватнефтегаз» высадил более 5 млн саженцев сосны и ели, а также выпустил в реки Обь-Иртышского бассейна более 7 млн мальков ценных видов рыб.

Особое внимание «РН-Уватнефтегаз» уделяет поддержке научных исследований в сфере сохранения окружающей среды и эколого-просветительской работе. На средства предприятия в долине реки Иртыш Уватского района была проведена экспедиция, в ходе которой было оценено состояние популяций 10 редких видов животных. Также «РН-Уватнефтегаз» реализует долгосрочную программу по сохранению в Тюменской области популяции северного лесного оленя.

В рамках действующего соглашения между НК «Роснефть» и регионом, «РН-Уватнефтегаз» ежегодно реализует благотворительные проекты по созданию благоприятной среды проживания, образования и воспитания детей. При участии «РН-Уватнефтегаза» в регионе открыто 7 компьютерных и робототехнических классов в общеобразовательных школах. В этом году в Физико-математической школе города Тюмень создана лаборатория по биотехнологии и генодиагностике, для которой приобретено современное высокотехнологичное оборудование.

Реализацию Уватского проекта обеспечивают более 2,7 тыс. сотрудников предприятия и более 7 тыс. сотрудников подрядных организаций. Следуя принципам высокой социальной ответственности, «РН-Уватнефтегаз» создает на месторождениях, в том числе автономных, условия для комфортного проживания. В настоящее время на крупнейшем активе проекта – месторождении им. Малыка – завершается строительство второго жилого комплекса на 122 места, в котором будут оборудованы медицинский пункт, библиотека, тренажерный зал. Предприятие неоднократно отмечалось наградами конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», в том числе за создание и развитие рабочих мест.

Предприятие также взаимодействует с коренными народами, проживающими в Уватском районе, содействуя сохранению их культуры и уклада жизни.

