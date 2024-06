Простые правила добрых дел: как москвичи меняют мир к лучшему с помощью благотворительного сервиса mos.ru

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

350 рублей — примерно такова стоимость чашки кофе, билета в кино или книги карманного формата. А еще это средний платеж в благотворительном сервисе на портале mos.ru. В череде ежедневных трат такая сумма неощутима для жителя мегаполиса. Однако для некоммерческих организаций (НКО) получение даже небольших пожертвований дает возможность купить горячий обед нуждающимся, приобрести пачку корма для бездомных животных, оплатить суточную дозу нужного лекарства. В столичном Департаменте информационных технологий рассказали о простых и удобных возможностях для помощи и поддержки тех, кто попал в трудную ситуацию.

«Точно ли отправленные средства будут потрачены по назначению? Мои 100 рублей ничего не решат! Эти вопросы и сомнения чаще всего останавливают от участия в благотворительности. Чтобы сократить дистанцию между некоммерческими организациями и жителями города и сделать поддержку нуждающихся простой, удобной и безопасной, на портале mos.ru работает благотворительный сервис. За 3,5 года с его помощью на добрые дела направили уже более 135 миллионов рублей. За этой суммой — пожертвования десятков тысяч неравнодушных москвичей, для которых благотворительность стала частью жизни: они переводят средства при оплате ежемесячных счетов, подписываются на регулярную форму поддержки, открывают собственные сборы. Еженедельно в адрес представленных в сервисе благотворительных организаций поступает более одного миллиона рублей», — рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Борис Фролов.

Отправленные через сервис даже 50, 100 или 150 рублей — это вклад в общее дело и поддержка тех, кто попал в беду. Каждый рубль направляется на покупку лекарств и оплату медицинских исследований для тяжелобольных детей и взрослых, на помощь попавшим в трудную ситуацию пожилым и детям, на спасение и поиск теплого дома для тысяч кошек и собак, на закупку корма и вакцинацию животных, строительство и утепление вольеров в приютах, а также поддержку образовательных, экологических и научных инициатив.

Помогая между делом

Сейчас на портале mos.ru представлено 90 проверенных НКО, которые числятся в реестре благотворительных организаций Москвы и отчитываются о проделанной работе. На странице каждой программы публикуются отчеты о расходовании средств, а из регулярных писем пользователи узнают о добрых историях, которые стали реальностью благодаря неравнодушию жителей. Такая открытая политика и прозрачность процесса сбора средств формирует у горожан доверие к благотворительным программам и проектам, появляется возможность почувствовать ценность и значимость любого вклада, увидеть за цифрами реальные события и заботу о нуждающихся.

В сервисе также можно настроить перечисление пожертвований в адрес выбранных программ. Для этого после первого перевода необходимо нажать на кнопку «Подключить автоплатеж» на странице. Она появится сразу после перечисления денежных средств. Затем пользователь выбирает периодичность и дату списания, а также сумму и способ оплаты. Ежемесячная поддержка некоммерческих организаций позволяет им оказывать помощь большему числу подопечных, запускать долгосрочные программы, вести важные социальные проекты.

Все чаще горожане выбирают еще один вид помощи — создание собственных благотворительных сборов в пользу одной из представленных в сервисе категорий. Такой формат позволяет объединиться с друзьями и близкими, чтобы подарить заботу и радость еще большему числу нуждающихся.

В сервисе представлено шесть постоянных поводов, они связаны с различными событиями в жизни человека: свадьбой, днем рождения, повышением на работе, рождением ребенка, переездом и просто так, чтобы объединиться ради доброго дела. Кроме того, к значимым датам и праздникам в сервисе появляются сезонные поводы, открыть их можно в течение ограниченного периода времени. Каждое пожертвование в рамках сбора направляется напрямую в адрес благотворительных организаций выбранной категории и поровну распределяется между ними. Такой формат коллективной поддержки позволяет оказать больше помощи подопечным НКО, привлечь внимание к важным социальным вопросам, повысить осведомленность и вовлеченность горожан.

Еще одна полезная функция благотворительного сервиса — «Помочь всем». Она пригодится тем, кто хочет поддержать сразу все организации выбранной категории. В этом случае сумма пожертвования распределится поровну между всеми представленными в ней программами.

А тем, кому сложно определиться с выбором, на помощь придет умный алгоритм: после нажатия на кнопку «Подобрать программу» сервис предложит пользователю одну из программ выбранной категории. Например, это может быть недавно добавленная на mos.ru НКО или та, до которой пользователи не всегда доходят в списке предлагаемых и которую поддерживают не часто.

Помощь и поддержка каждого важны: даже небольшие пожертвования позволяют благотворительным организациям творить добро, тем более если их делает не один человек.

Создание, работу и функциональное развитие благотворительного сервиса на портале mos.ru курируют столичный Департамент информационных технологий и Комитет общественных связей и молодежной политики при поддержке Общественной палаты Москвы.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

