Политех на восьмом месте среди лучших вузов России по версии Forbes

Журнал Forbes представил рейтинг 100 лучших университетов России, согласно которому Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого занял восьмое место, что на шесть позиций выше относительно предыдущего выпуска.

Составители рейтинга при подсчетах обращались к данным мониторинга деятельности образовательных организаций, результатам проведенного опроса лучших работодателей России и информации из открытых источников. Вузы оценивались по пяти метрикам: качество нетворкинга, репутация у работодателей, качество преподавания, международная репутация, фактор Forbes (если среди выпускников вуза есть участники российского списка Forbes и победители рейтинга «30 до 30» 2024 года ) .

Восьмое место в данном рейтинге — это признание высокого качества образования, которое мы предоставляем студентам. Мы продолжим работать том же ключе, чтобы наши студенты получали лучшую подготовку и возможности для карьерного роста, были приоритетом для большинства работодателей , — комментирует ректор Андрей Рудской.

Наш университет продолжает сохранять лидерские позиции в авторитетных рейтингах, в том числе Forbes. Помимо прочего такой успех объясняется тем, что у нас очень талантливые, всесторонне развитые студенты, которые регулярно занимают призовые места в олимпиадах, конкурсах, хакатонах. Так, совсем недавно команда студентов Института машиностроения, материалов и транспорта стала победителем чемпионата по робототехнике, студентка Инженерно-строительного института одержала победу на всероссийском инженерном конкурсе. Также 17 студентов завоевали медали в олимпиаде “Я —профессионал”. Такие успехи подтверждают высокое качество образования в нашем вузе и его соответствие современным требованиям рынка труда , — отмечает и. о. проректора по перспективным проектам Мария Врублевская.

Ознакомиться с результатами рейтинга можно по ссылке .

