Политехнический парк станет ещё лучше

В начале июня в Политехе прошла сессия соучастного проектирования модернизации Политехнического парка.

Да-да, наш кампус ждут изменения. Конечно же, к лучшему. Конечно же, с соблюдением требований и ограничений КГИОП, касающихся охраны объектов культурного наследия федерального значения, к коим относится южная часть парка.

При этом на всей остальной территории будет проведён комплекс работ по благоустройству и созданию комфортной среды, с учётом мнения и пожеланий как самих политехников, так и жителей района. Модернизация проводится по инициативе ректора Политеха Андрея Рудского силами хозяйственных служб университета, студентов и преподавателей Инженерно-строительного института и работников Управления по связям с общественностью.

«Мы включились в процесс благодаря тому, что в прошлом году провели исследованию флоры и фауны парка, итогом которого стал одноимённый фотоальбом, — рассказала начальник Управления по связям с общественностью Марианна Дьякова. — Этот проект повлёк за собой новые идеи, и мы решили, что будем дальше совместно с профильными подразделениями Политеха заниматься благоустройством кампуса. Свои действия мы скоординировали со специалистом в области ландшафтного и соучастного проектирования Е лизаветой Гречухиной . Первым делом, по её совету, провели на официальных интернет-ресурсах Политеха опрос общественного мнения, получили ответы более тысячи человек о том, что им нравится, что не нравится в парке, что следовало бы изменить».

Следующим шагом стало приглашение всех заинтересованных сотрудников, студентов Политеха и местных жителей на сессию соучастного проектирования. Откликнулись самые активные и неравнодушные, кому небезразлична судьба парка. Модерировала встречу главный архитектор инвестиционного-строительного холдинга «А101», героиня дискуссионного клуба «Вам слово!» Елизавета Гречухина.

Сначала участники сессии узнали результаты опроса общественного мнения. Так, выяснилось, что 90 % опрошенных больше всего ценят в парке флору и фауну. Большинство (83 %) используют парк для передвижения из корпуса в корпус. А для прогулок всего 36 %. 73,6 % проводили бы больше времени в парке, если бы в нём появились зоны для отдыха, мероприятий и спорта. 57 % хотели бы, чтобы парк был хорошо освещён, 55, 7 % не хватает дорожек и пешеходных зон. 46, 5 % считают, что в парке негде посидеть, и 68 % предлагают установить больше скамеек. 61 % хотели бы, чтобы в парке появились беседки и навесы, 57, 2 % мечтают о качелях, 36,1 % — о зарядках для мобильных телефонов, 33, 2 % — о спортивных площадках.

И это только небольшая часть информации, которую получили участники сессии соучастного проектирования. После этого им раздали схемы и карточки и предложили, распределившись по группам, выработать и представить предложения по модернизации парка.

После обсуждения рабочие группы сделали выводы, что основные проблемы в парке сейчас — это отсутствие беговых и велодорожек, тротуаров, недостаток скамеек и цветов, зон для тихого отдыха и вообще «точек притяжения».

Для решения этих проблем каждая инициативная группа подготовила свои рекомендации. Из наиболее интересных — создать нескольких общественных пространств, в том числе на месте парковки за НИКом. Зато привести в порядок парковку за Гидрокорпусом № 2, сделать там разметку. Также предложили построить уличную сцену, сделать зону тихого отдыха со скамейками вокруг деревьев, уличные коворкинги во дворах корпусов, открыть несколько точек питания, установить столы и скамьи для пикника, добавить скамейки в исторической части парка, высадить больше цветов (кстати, это уже делается), связать тротуары по основным маршрутам движения пешеходов, восстановить детскую площадку около бывшего детского сада или устроить на этом месте спортивную площадку (каток). А также установить больше фонарей и видеокамер, создать систему навигации в парке (например, в виде разметки на асфальте), зоны wi-fi в парке и поставить большие качели.

«Спасибо всем, кто проявил интерес и пришёл на встречу, — поблагодарила Марианна Дьякова. — Были разные группы активистов — и сотрудники, и студенты. Плодотворно поработали, все предложения учли, и сейчас настал этап, когда мы можем представить их общественности. На следующем этапе мы пригласим к сотрудничеству студентов Инженерно-строительного института, которые по профилю своей специальности занимаются проектированием общественных пространств, ландшафтным проектированием, и предложим им создать проекты парка с учётом тех преобразований, которые предложила наша инициативная группа. И дальше мы опять же общественным голосованием выберем самый лучший проект, и уже с ним обратимся к хозяйственным службам Политеха».

Марианна Юрьевна уточнила, что ещё не поздно присоединиться к работе инициативной группы и высказать своё мнение, которое тоже постараются учесть. Так, после публикации итогов сессии соучастного проектирования в Телеграм-канале Политеха, в обсуждениях многие комментаторы высказались за создание волейбольной площадки в кампусе.

Мы очень надеемся, что в ближайшее время, возможно в течение ближайших полутора лет, мы что-то из этого точно увидим в парке, ну, а впоследствии реализуем всё намеченное , — говорит Марианна Дьякова.

