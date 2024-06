Первые карты «Тройка» с российским чипом нового поколения стали доступны пассажирам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В кассы и автоматы по продаже билетов метро поступили первые карты «Тройка» с российским чипом нового поколения.

«В продаже есть уже пять тысяч карт с новой микросхемой. В этом году мы продолжим выпуск “Троек” с чипом, аналогов которому в России нет. У него в три раза больше памяти, чем в предыдущей версии. Это полностью российская разработка, благодаря новому чипу мы сможем в будущем внедрять дополнительные тарифные решения для пассажиров и развивать билетную систему на базе “Тройки” в регионах. Такую задачу поставил Сергей Собянин», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Разработка российского чипа нового поколения началась в Зеленограде в 2019 году. Его протестировали в метро в конце 2023-го. Испытания прошли успешно, поэтому первая партия поступила в продажу для пассажиров.

Транспортная карта появилась 11 лет назад. Сегодня пассажиры оплачивают «Тройкой» почти 80 процентов поездок в столичном метро. В 2022 году карту «Тройка» полностью перевели на российские чипы. В том же году в метро поступило 3,7 миллиона карт с российским чипом, а в 2023-м — больше шести миллионов экземпляров.

