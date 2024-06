Новая разработка московских ученых поможет в проведении диагностики беременных женщин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичные ученые разработали первый в России фантом плода для настройки технологии магнитно-резонансного сканирования беременных женщин. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Фантомы — это изделия, имитирующие органы, ткани и части тела человека, необходимые для отработки различных медицинских процессов. Новая разработка позволит сократить время проведения исследования и обеспечит его широкое распространение в качестве дополнительного метода диагностики беременных.

«Сегодня в Москве такой информативный метод исследований, как МРТ для диагностики аномалий развития плода, используется не так часто, как мог бы. Его применение ограничивает в том числе сложность при настройке протоколов сканирования. Согласно статистике, потребность в данном методе существует, так как в некоторых случаях именно МРТ может дать наиболее важные сведения не только для ведения беременности, но и для возможного планирования различных внутриутробных хирургических вмешательств. Московские ученые разработали фантом плода, который позволяет настраивать и отрабатывать технологию сканирования при проведении диагностики. Это позволит повысить качество получаемых изображений и сделать такой вид исследования еще более точным и, как следствие, более распространенным», — отметила Анастасия Ракова.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) является высокоточным диагностическим методом обследования плода, брюшной полости и малого таза беременной.

Отсутствие ионизирующего излучения, высокое контрастное и пространственное разрешение позволяют использовать МРТ в качестве важного дополнительного способа оценки различных патологических состояний женщины и плода.

Помощники столичных врачей: зачем нужны медицинские фантомы

Когда у врача при проведении УЗИ остаются вопросы, он может направить беременную пациентку на МРТ для уточнения диагноза. Однако в настоящее время провести такое обследование могут немногие медицинские организации.

Чтобы настроить протокол сканирования, врачи и рентген-лаборанты зачастую прибегают к помощи беременных пациенток — добровольцев. Процедура не приносит вреда ни матери, ни плоду, но женщине приходится достаточно продолжительное время находиться в сканере не в самом удобном положении. Кроме того, спонтанные движения плода и дыхание матери вызывают помехи на полученных изображениях и значительно снижают информативность исследования.

«Нашей задачей было создать фантом, который давал бы на изображениях МРТ ту же картину, что и при сканировании беременной. Наши ученые экспериментальным путем подобрали материалы, интенсивность сигнала которых идентична внутренним органам плода, в основном это гелевые составы. Таким образом, мы получили имитацию мозга, мышечной ткани, легких, печени, желудка и мочевого пузыря плода. Затем с помощью объемной печати мы создали корпус, повторяющий анатомию матки и плода на 21-й неделе беременности, и заполнили его указанными составами. В планах — добавить в разработку возможность двигательной активности, так как во время исследования плод далеко не всегда находится в неподвижном состоянии», — поделился главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения города Москвы, директор столичного Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

Тест-объект разработали научные сотрудники Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения. Фантом может использоваться для обучения врачей и рентген-лаборантов, оценки и проверки стандартов оборудования в повседневной клинической практике и отработки новых протоколов сканирования.

Центр диагностики и телемедицины — ведущая научно-практическая организация в структуре Департамента здравоохранения Москвы. Он стал научной базой по созданию и внедрению в клиническую практику передовых решений для лучевой и инструментальной диагностики. Разработки центра, среди которых фантомы и медицинские симуляторы, а также образовательные курсы помогают обучать врачей, рентген-лаборантов и молодых специалистов. Сотрудники центра подготовили более 800 научных материалов и образовательных программ.

Проект соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Москвы. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

Современное оборудование и мультидисциплинарный подход: как развивается каркас столичной медицины

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI