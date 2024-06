НГУ повысил позиции в рейтинге лучших российских вузов Forbes и занял 12-е место

Source: MIL-OSI Russian Language News

Вчера Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России. НГУ занял 12-е место и, по сравнению с 2022 годом, поднялся в рейтинге на 3 пункта. Университет занял самые высокие позиции среди вузов, которые расположены в регионах. Во вторую десятку также попали Уральский федеральный университет, Томский политехнический университет и Казанский федеральный университет. В топ-10 рейтинга представлены только московские и петербургские вузы.

В рейтинге Forbes вузы оценивались по пяти метрикам: качество нетворкинга, репутация у работодателей, качество преподавания, международная репутация и фактор Forbes.

Метрика «Качество нетворкинга» использовалась для оценки общего уровня студентов, принятых в вуз, и возможности сформировать полезные связи в процессе обучения. Учитывались два основных параметра: средний балл ЕГЭ поступивших и доля олимпиадников от общего числа студентов вуза. У НГУ здесь достаточно сильные позиции. По данным Яндекс Образования, в регионе большинство победителей и призёров олимпиад выбирают НГУ.

Для оценки репутации университета в среде работодателей, направлялись запросы компаниям, входящим в число лучших работодателей России, с просьбой перечислить вузы, выпускников которых они считают наиболее подготовленными.

— НГУ сотрудничает с ведущими компаниями России, среди которых Роскомос, Росатом, Яндекс, Сбер, Ростелеком и другие. С некоторыми партнерами мы реализуем совместные образовательные программы и учебно-научные лаборатории, с другими — сотрудничаем по проектам, которые направлены на решение конкретных задач индустрий. Наши выпускники востребованы в передовых отраслях, они работают в топовых научно-исследовательских центрах и высокотехнологичных компаниях. Поэтому данный фактор оказал положительное влияние на рейтинг, — комментирует ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

Среди других метрик — качество преподавания. Здесь в расчет брались такие параметры, как уровень оплаты труда профессорско-преподавательского состава, доля преподавателей с ученой степенью, соотношение числа преподавателей и студентов, доля иностранных педагогов, а также доля студентов, обучающихся по программам двойного диплома. НГУ отличается от большинства других российских вузов: в университете более 80% преподавателей — это сотрудники научно-исследовательских институтов СО РАН, 8% — представители высокотехнологичных компаний. Это практики, которые работают на переднем крае науки и технологий.

Что касается показателя «Международная репутация вуза», то здесь принимали во внимание его узнаваемость в мировых академических кругах — значимый индикатор качества научной работы университета, а также ценности его диплома за рубежом. В метрике учитывались позиция вуза в институциональных рейтингах трех наиболее авторитетных мировых агентств: Academic Ranking of World Universities, QS World University Rankings и Times Higher Education, а также попадание в топ-100 предметных рейтингов этих же агентств. НГУ входит в три обозначенных рейтинга. Так, университет присутствует в 15 предметных рейтингах QS, которые были опубликованы в апреле 2024 года, причем в двух из них входит в ТОП-100, в трех занимает место 101-200.

В метрике «Фактор Forbes» каждый университет мог получить дополнительные баллы, если среди его выпускников оказывались участники российского списка Forbes и победители рейтинга «30 до 30» 2024 года. В списке победителей последнего в категории «Наука и технологии» в текущем году есть выпускник Механико-математического факультета НГУ Никита Караев, что также положительно повлияло на общие позиции университета в рейтинге лучших вузов.

