На территории музея-заповедника «Коломенское» обустраивают современную прогулочную набережную

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Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают работы в рамках первого этапа благоустройства и реабилитации территории музея-заповедника «Коломенское». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В этом году начали реализацию масштабного проекта — обновление территории музея-заповедника “Коломенское”, который является точкой притяжения и любимым местом отдыха москвичей и гостей столицы. Проект рассчитан на три года, в этом году приведем в порядок улицу Жужу и проведем благоустройство 3,5 километра набережной Москвы-реки от станции метро “Кленовый бульвар” в сторону Сабуровского моста», — рассказал Петр Бирюков.

В связи с проведением работ закрыт участок от пересечения улиц Жужи и Нижней до окончания причальной зоны, а также вся набережная. Там занимаются модернизацией инженерных сетей и делают основания под новые инфраструктурные объекты. На участке от причальной зоны до Коломенского ручья обустраивают экотропу.

Главная задача проекта — равномерно распределить рекреационную нагрузку по территории. На первом этапе сделают современную прогулочную набережную с подходами к воде, беговой дорожкой, павильонами питания и проката, зонами развлечений для детей. Помимо этого, обустроят место для проведения свадеб с церемониальным павильоном и регулярным садом.

Запланирована реконструкция площади у причала Коломенское. Там появятся павильоны речного транспорта, зал ожиданий, торговые павильоны, инфоцентр, ресторан с летней террасой, площадки для танцев и представлений.

Пешеходную часть набережной планируется расширить за счет настила. Благодаря этому можно будет сделать беговую дорожку, а в зимнее время — организовать каток длиной около 1,8 километра с необходимой инфраструктурой.

В южной части набережной появится павильон с раздевалками, пункт проката, зона отдыха у воды, площадка для воркаута, более 10 полей для игры в пляжный волейбол. Кроме того, с помощью геопластики планируется создать детскую площадку.

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