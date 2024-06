На выставке «Россия» пройдут заключительные концерты проекта «Музыка в метро»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Артисты проекта «Музыка в метро» готовятся к заключительным концертам для гостей Международной выставки-форума «Россия».

«Продолжается шестой сезон проекта “Музыка в метро”. Артисты активно выступают на площадках метро и за его пределами. Только на выставке “Россия” прошло уже более 60 концертов наших исполнителей. За это время гости выставки смогли познакомиться с творчеством музыкантов проекта, а участники “Музыки в метро” нашли новых слушателей», — рассказал Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта.

25 июня перед зрителями выступит дуэт «Папа Павел и Маняша». Музыканты исполнят кавер-версии популярных детских песен из мультфильмов и кинолент.

26 июня гостей ждет музыкально-познавательная программа «От классики к джазу» в исполнении кларнетиста Дениса Фоменко. Аккомпанировать ему будет Артур Фоменко (фортепиано). Прозвучат произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Жоржа Бизе, Сиднея Беше и других композиторов.

27 июня на сцену выйдет юная вокалистка Николь Короли. Николь — победитель и призер многих всероссийских и международных конкурсов, а также частый гость телевизионных музыкальных шоу. В этом году она присоединилась к проекту «Музыка в метро». Певица исполнит как лирические, так и заводные песни.

Все выступления начнутся в 18:00 в пространстве Москвы в павильоне № 75 на ВДНХ.

Проект «Музыка в метро» существует с 2016 года. За это время на его площадках прошло более 400 тысяч концертов. В них принимают участие музыканты, выступающие в разных жанрах, таких как джаз, народная песня, блюз, рок, фолк, поп и другие.

