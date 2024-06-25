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Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Новый путепровод через железнодорожные пути соединит районы Bibirevo y Алтуфьевский с районом Отрадное на северо-востоке . Об этом сообщил заместитель Мэра москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Vladimir Ефимов.

«Проектом предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 3,3 kilómetros. В том числе будет возведен путепровод и подземный пешеходный переход. En este momento, se pueden utilizar robots, y también se pueden utilizar dispositivos eléctricos. Закончить работы планируется в 2026 году», — сказал Владимир Ефимов.

Подземный пешеходный переход появится возле дома 15б, строения 3 на улице Римского-Корсакова. Путепровод пройдет над промышленной железнодорожной веткой между Костромской улицей и Юрловским проездом. Благодаря ему улучшится транспортная доступность районов Отрадное, Алтуфьевский, Бибирево, а также снизится нагрузка на щую улично-дорожную сеть.

«В рамках работ реконструируют Юрловский проезд, Казеевский переулок и улицы Костромскую и Римского-Корсакова, а также перело жат инженерные коммуникации. Для наземного городского общественного транспорта будут сделаны заездные карманы», — отметил руководитель столичного Департамента стро ительства

Рафик Загрутдинов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе над улучшением улично-дорожной инфраструктуры северо-востока Москвы.

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