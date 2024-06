Москва поможет компаниям в сфере высоких технологий выйти на рынки дружественных стран

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московский экспортный центр (МЭЦ) проведет акселерационную программу для производителей и поставщиков решений в сфере высоких технологий. Она рассчитана на тех, кто планирует начать продажи за пределами России или протестировать новые рынки сбыта. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«За три месяца ведущие эксперты и наставники помогут предпринимателям ускорить выход со своей продукцией в дружественные страны, найти надежных партнеров и сократить экспортные затраты. С 2019 года выпускники подобных программ заключили контракты на сумму почти четыре миллиарда рублей», — рассказала Наталья Сергунина.

Правительство Москвы профинансирует 85 процентов стоимости обучения. Заявки на участие принимаются онлайн до 22 июля. Претендентов ждет конкурсный отбор, количество мест ограниченно.

Новый проект — продолжение акселератора GoGlobal, который помог столичным предпринимателям подписать соглашения с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта, Перу, Казахстана, Белоруссии и других стран. Зарубежных закупщиков заинтересовали, в частности, отечественные решения для дистанционного банковского обслуживания, программное обеспечение, образовательная платформа для менеджеров по подбору персонала и аналитический сервис.

МЭЦ предоставляет начинающим и действующим экспортерам широкий выбор инструментов поддержки. Столичные предприниматели принимают участие в международных выставках и бизнес-миссиях, обучаются в рамках акселераторов, размещают товары на зарубежных торговых площадках.

