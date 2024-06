Инвесторы могут принять участие в торгах на право комплексного развития трех территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город выставил на открытые торги права на реализацию трех проектов редевелопмента земельных участков общей площадью более 10 гектаров. Они расположены на севере и юго-востоке столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Столица регулярно проводит торги для компаний, готовых принять участие в реорганизации бывших промзон и неэффективно используемых участков по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Механизм КРТ позволяет реализовывать крупные девелоперские проекты. Благодаря этому районы преображаются, на их территории появляются важные для москвичей и развития города объекты. В этой работе участвует Москва и правообладатели недвижимости в границах проектов КРТ, а также инвесторы, определенные по результатам торгов.

«Сейчас на аукционы выставлены права на реорганизацию участков бывшей промзоны Карачарово, а также двух неэффективно используемых территорий. Площадки расположены в районах Нижегородский, Бескудниковский и Восточное Дегунино. Инвесторы смогут возвести там более 250 тысяч квадратных метров недвижимости. Благодаря реализации проектов планируется создать почти 6,1 тысячи рабочих мест. Инвестиции в редевелопмент превысят 60 миллиардов рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Сейчас на этих территориях находятся старые склады, автостоянки и другие объекты, которые не приносят пользу городу и москвичам. На их месте появятся современные городские кварталы с жилыми домами, необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой, а также экологичными производствами.

«Каждый проект КРТ создается с учетом особенностей городской застройки и нужд района, где будет реализован. В процессе его разработки принимаются во внимание интересы как города, так и жителей. При этом мы предлагаем инвесторам на торгах экономически выгодные решения. Так, в ходе редевелопмента трех площадок можно построить 32 тысячи квадратных метров жилья, почти 11 тысяч квадратных метров объектов производственного назначения и около 210 тысяч квадратных метров общественной и коммерческой недвижимости», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению Сергея Собянина.

