Игры стран БРИКС: 141 медаль — у московских спортсменов

24 июня в Москве завершились пятые Спортивные игры стран БРИКС, на которых было разыграно 387 призовых комплектов. Сборная России заняла первое общекомандное место, завоевав 509 медалей. На ее счету 266 золотых, 142 серебряных и 101 бронзовая награда. Московские спортсмены в составе национальной команды стали обладателями 141 медали: 82 золотых, 31 серебряной и 28 бронзовых. Это составляет 28 процентов от общего числа российских наград.

В общей сложности в соревнованиях приняли участие 2852 спортсмена. В составе сборной России — 631 человек. В их числе — 142 представителя лучших спортивных учреждений Москвы.

Так, в Казани и Москве выступили воспитанники 15 спортивных школ столичного Департамента спорта: Московского городского физкультурно-спортивного объединения и объединения «Юность Москвы», центров спорта и образования «Московская экспериментальная школа» и «Самбо-70», школ олимпийского резерва «Восток», «Запад», «Север», училищ олимпийского резерва № 1, № 2, № 3, Московской академии парусного и гребных видов спорта, Московская академия танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла».

Москвичи приняли участие в соревнованиях по 20 видам спорта и завоевали золотые медали в синхронном плавании, тяжелой и легкой атлетике, ушу, самбо, настольном теннисе, спортивной гимнастике, гребном спорте, прыжках в воду, шахматах, плавании, фехтовании. Самыми титулованными спортсменами стали:

— Александр Мальцев (государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Московское городское физкультурно-спортивное объединение» (ГБУ ДО «МГФСО»)) — четыре золота в синхронном плавании;

— Майя Дорошко (ГБУ ДО «Физкультурно-спортивное объединение “Юность Москвы”») — четыре золота в синхронном плавании;

— Светлана Колесниченко (ГБУ ДО «МГФСО») — три золота в синхронном плавании;

— Сандра Константинова (ГБОУ «Центр спорта и образования “Московская экспериментальная школа”» Москомспорта) — три золота в ушу;

— Лала Крамаренко (ГБУ ДО «МГФСО») — три золота в художественной гимнастике;

— Анна Попова (ГБУ ДО «МГФСО») — три золота в художественной гимнастике;

— Екатерина Лагно (ГБУ ДО «Московская комплексная спортивная школа олимпийского резерва “Восток”») — три золота в шахматах;

— Анна Калмыкова (ГБУ ДО «МГФСО») — два золота в спортивной гимнастике;

— Юлия Тимошинина (ГБУ ДО «МГФСО») — два золота в прыжках в воду.

Пятые Спортивные игры стран БРИКС проходили в Казани и Москве с 13 по 24 июня. Они проводятся с 2016 года. Изначально Игры включали в себя от одного до трех видов спорта, в прошлом году это количество возросло до пяти, а сегодня на соревнованиях представлено 27 дисциплин. Среди них 18 олимпийских (бадминтон, бокс, брейкинг, гребля на байдарках и каноэ, гребной и конный спорт, дзюдо, тяжелая и легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, спортивная борьба, спортивная и художественная гимнастика, теннис, фехтование) и девять неолимпийских (акробатический рок-н-ролл, баскетбольное двоеборье, борьба на поясах, карате, куряш, самбо, ушу, футбольное двоеборье и шахматы).

