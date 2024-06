Денис Мантуров и Антон Алиханов встретились с министрами отраслей промышленности СССР, РСФСР и Российской Федерации

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Минпромторге России под председательством Первого заместителя Председателя Правительства Дениса Мантурова состоялось ежегодное заседание Консультативного совета. В совет входят министры промышленности СССР, РСФСР и Российской Федерации.

На встрече руководители рабочих групп Консультативного совета подвели итоги деятельности за предыдущий год. Также они озвучили предложения по развитию международного промышленного сотрудничества, радиоэлектронной промышленности, стандартизации и сельхозмашиностроения.

В соответствии с положением о Консультативном совете было принято решение об утверждении его нового состава и передаче председательства Министру промышленности и торговли Антону Алиханову.

Консультативный совет был образован 10 апреля 2014 года (приказ Минпромторга №673). В состав Консультативного совета входят 11 министров СССР, РСФСР и Российской Федерации по основным отраслям: химической, строительной, электротехнической, станкостроительной, транспортной, оборонной, торговли и тяжёлого машиностроения. Заседания Консультативного совета проводятся ежегодно.

