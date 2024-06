«ГУУ – СВОим»: гуманитарный груз отправлен в подмосковный госпиталь

Source: MIL-OSI Russian Language News

Преподаватели и работники Государственного университета управления организовали сбор средств для оказания гуманитарной помощи воинам СВО, находящимся на лечении в подмосковном госпитале.

Организатором данной акции выступила кафедра управления проектом Института отраслевого менеджмента ГУУ совместно с представителями волонтерского движения «Опалиха Москва. Помощь госпиталю».

На собранные средства в размере 105 600 рублей по представленному членом волонтерского движения Мариной Лесняк списку были закуплены и переданы филиалу №1 госпиталя им. Вишневского спортивные костюмы, футболки, шорты, носки, впитывающие непромокаемые пеленки, влажные полотенца и салфетки, бумажные полотенца и держатели для них, чай, кофе, сгущенка, шоколад и другие предметы первой необходимости.

Студенты университета написали бойцам поддерживающие боевой дух письма, свернув их треугольниками, наподобие тех, которые присылали наши воины в годы Великой Отечественной войны.

Перевезти гуманитарный груз в военный госпиталь помогли преподаватели Татьяна Чернова и Татьяна Мезина, студенты первого курса Владислав Иванов и Никита Горяйнов и четвертого курса Полина Поникаровская и Мария Ларшина. Свою машину предоставил аспирант Амир Калачов.

Коробки с закупленными предметами были переданы руководителю интендантской службы госпиталя.

Работники и руководство филиала №1 госпиталя им. Вишневского выразили огромную благодарность Государственному университету управления за оказанную помощь.

Напомним, что акция «ГУУ – СВОим» проводится в нашем университете с начала года и является частью народной акции Министерства образования и науки РФ «Вузы – фронту».

