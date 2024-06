ГУУ передал помощь в больницы на передовой

Source: MIL-OSI Russian Language News

Государственный университет управления в рамках акции ГУУ своим передал гуманитарный груз в госпиталь Угледарского направления.

И.о. директора Института информационных систем ГУУ Ольга Писарева и коллектив института реализовали сбор медицинских принадлежностей и средств первой необходимости для нужд полевых госпиталей и больниц на передовой.

Сбор организован совместно с группой «Стерильность-фронту Курская область». Куратор проекта Ольга Савенкова передала список необходимых принадлежностей для нужд фронта, в соответствии с которым были приобретены лекарственные препараты и перевязочные материалы.

Сотрудник ИИС Ангелина Касаткина передала собранную гуманитарную помощь куратору проекта в город Железногорск Курской области, откуда была осуществлена доставка гуманитарного груза в госпиталь Угледарского направления.

Также в этом месяце гуманитарную помощь для бойцов СВО в различные госпитали передали Институт управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций и Институт отраслевого менеджмента.

Напомним, что акция «ГУУ-СВОим» стартовала 23 января. Проект направлен на сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции, и мирных жителей новых регионов. Студенты и преподаватели ГУУ регулярно занимаются изготовлением различных предметов быта и гигиены, необходимых для боевой службы в полевых условиях, а также формируют гуманитарную помощь.

Проект является частью народной акции Министерства науки и высшего образования РФ «Вузы для фронта».

